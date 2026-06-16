برحلة شاقّة في البحر وبلا تصفيات... وُلِدَت أوّل نسخة من كأس العالم

انطلق أوّل مونديال في التاريخ بطريقة لا تشبه افتتاحيات كأس العالم الاعتيادية، بلا تصفيات وبرحلة طويلة في البحر.



ففي عام 1904، تأسّس "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (فيفا) في باريس بهدف تنظيم رياضة كرة القدم عالميّاً بعدما بدأت تتوسّع عالميّاً. غير أنّ فكرة بطولة كرة القدم العالميّة ظهرت عام 1928 باسم "كأس النصر" قبل أن تتحوّل لاحقاً إلى كأس العالم المعروف بـ "المونديال" اليوم.

وقد تولّت أوروغواي استضافة النسخة الأولى من كأس العالم باعتبارها إحدى أقوى المنتخبات المتوّجة بذهبيتَي كرة القدم في الدورتين الأولمبيتين عامَي 1924 و1928.

واعتمدت البطولة الأولى على دعوة المنتخبات للمشاركة بدلاً من تنظيم تصفيات تحدّد الفرق المتأهّلة. إلّا أنّ معظم الفرق لم تشارك بسبب بعد المسافة وصعوبة السفر، فاقتصر العدد المشارك على 13 منتخباً فقط، هي أوروغواي والأرجنتين والبرازيل وتشيلي وباراغواي وبوليفيا وبيرو من أميركا الجنوبية، وفرنسا ورومانيا ويوغوسلافيا وبلجيكا من أوروبا، إلى جانب المكسيك والولايات المتحدة.



وتجسّدت تحدّيات النسخة الأولى في رحلة بحرية استغرقت 15 يوماً عبر السفينة "كونتي فيردي"، والتي نقلت منتخبات فرنسا، بلجيكا، ورومانيا، برفقة جول ريميه وكأس البطولة، في زمن لم يكن فيه السفر بين القارات سهلاً.

وكان رئيس الفيفا جول ريميه على متنها حاملاً كأس البطولة، برفقة عدد من الحكّام والوفود المشاركة.

واحتضنت العاصمة مونتيفيديو جميع المباريات في ثلاث ملاعب. وأقيمت المباراة الأولى على ملعب "بوكيتوس"، حيث سجّل الفرنسي لوسيان لوران أوّل هدف في تاريخ كأس العالم.



شهدت البطولة 18 مباراة فقط لكنّها حفلت بـ 70 هدفاً. وتُوّج الأرجنتيني غييرمو ستابيلي هدّافاً للنسخة الأولى بـ 8 أهداف في 5 مباريات، رغم أنّه لم يبدأ البطولة كلاعب أساسي.



ووصل منتخبا أولروغواي والأرجنتين إلى النهائي وسط أجواء مشحونة، حيث وقع خلاف حول الكرة، إذ أصرّ كلّ من الفريقين على اللعب بالكرة الخاصّة به، فلجأ الحكم إلى اعتماد كرة أرجنتينية في الشوط الأول وأخرى أوروغويانية في الشوط الثاني لإرضاء الطرفين.

وبينما اعتقد الجمهور أنّ الأرجنتين ستحجز اللقب نظراً لتقدّمها بنتيجة 2-1 في الشوط الأول، غير أنّ أوروغواي فاجأت الجميع بعودة استثنائية في الشوط الثاني حيث سجّلت ثلاثة أهداف لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2 وتُتوَّج أوروغواي كأوّل بطلة في تاريخ كأس العالم وتنطلق من ملعبها البطولة الرياضية التي ينتظرها كلّ 4 أعوام الملايين حول العالم.