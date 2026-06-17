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كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين
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رياضة

كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين

2026-06-17 | 13:39
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كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين

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