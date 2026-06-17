الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

السترات الذكية تقود حلم البرازيل... التكنولوجيا في خدمة استعادة مجد كأس العالم

2026-06-17 | 11:17
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
السترات الذكية تقود حلم البرازيل... التكنولوجيا في خدمة استعادة مجد كأس العالم

تعتمد البرازيل على أحدث تقنيات تتبع اللاعبين في سعيها لاستعادة لقب كأس العالم 2026، بعدما جمعت على مدار سنوات بيانات دقيقة عن نجومها باستخدام "السترات الذكية" المزودة بأجهزة استشعار.
 
وتراقب هذه التقنية مؤشرات مثل السرعة، ومعدل ضربات القلب، والإجهاد، والتعافي من الإصابات، لتزويد الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي بمعلومات تساعده في اتخاذ قراراته قبل البطولة.

ويرتدي معظم لاعبي الدوري البرازيلي هذه السترات خلال التدريبات والمباريات مع أنديتهم، قبل أن تُرسل البيانات إلى قسم العلوم الرياضية في المنتخب، ما يتيح متابعة أداء اللاعبين طوال الموسم حتى أثناء احترافهم خارج البلاد.
 
كما تُستخدم هذه المعلومات لتقييم الجاهزية البدنية، وإدارة برامج التعافي من الإصابات، وتحديد الأدوار التكتيكية لكل لاعب، سواء كأساسي أو بديل.

ويؤكد المسؤولون في المنتخب أنّ البيانات لا تُستخدم بمعزل عن التقييم الفني، إذ تبقى قرارات المدرب مرتبطة أيضاً بالمهارات، والقدرات الذهنية، والانضباط التكتيكي.
 
ويشير خبراء الأداء إلى أنّ اللاعب الذي يقطع مسافات أقل قد يكون الأكثر كفاءة بفضل تمركزه الصحيح، ما يبرز أهمية الجمع بين التحليل الرقمي والرؤية الفنية.

ومع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الأداء، سيواصل المنتخب البرازيلي استخدام هذه الأدوات طوال منافسات كأس العالم لمراقبة حالة اللاعبين بين المباريات.
 
ورغم الثورة التقنية، يؤكد الجهاز الفني أنّ التكنولوجيا تظل وسيلة مساعدة، بينما يبقى الحكم النهائي في الملعب لأداء اللاعبين وقرارات المدرب.
 

رياضة

رياضة

سترات ذكية

منتخب البرازيل

برازيل

كأس العالم 2026

كرة قدم

أداء

لاعبون

رياضة

كفاءة.

LBCI التالي
كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين
منتخب إيران ينتقد "فيفا": أُجبرنا على مغادرة أميركا فور انتهاء المباراة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-05-20

نيمار ينهار بالبكاء بعد استدعائه إلى كأس العالم مع البرازيل: "بكيت لساعات" (فيديو)

LBCI
رياضة
2026-06-05

بعد الأخطبوط بول... أنثى قرش تتوقع نتيجة مواجهة البرازيل والمغرب في المباراة الأولى من كأس العالم (فيديو)

LBCI
رياضة
2026-06-11

حلم المونديال المؤجّل… التذكرة لا تكفي للدخول إلى مدرّجات كأس العالم 2026!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-02

كأس العالم من بطولة رياضية إلى اقتصاد عالميّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:44

مونديال 2026: صعود عربي لافت يغيّر خريطة كرة القدم العالمية

LBCI
رياضة
13:39

كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين

LBCI
رياضة
09:49

منتخب إيران ينتقد "فيفا": أُجبرنا على مغادرة أميركا فور انتهاء المباراة

LBCI
رياضة
05:12

من الهتافات إلى اللكمات... اشتباكات بين جماهير الأرجنتين والجزائر في تايمز سكوير قبل مواجهتهما في المونديال (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:34

ترامب: نريد إنجاز السلام في لبنان ويمكن أن يكون لسوريا دور في إحلال السلام فيه

LBCI
أخبار لبنان
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 17-06-2026

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-27

مريضة في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة لـ4 وحدات دم من فئة O + O - B+ B-للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 495626-76

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-31

حزب الله: خضنا أمس 3 اشتباكات مع قوات العدو الإسرائيلي داخل بلدة عيناتا جنوبي لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:49

الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة صناعة نفسه

LBCI
رياضة
13:44

مونديال 2026: صعود عربي لافت يغيّر خريطة كرة القدم العالمية

LBCI
رياضة
13:39

كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الـMEA تطلق شركة طيران منخفضة الكلفة في صيف ٢٠٢٧

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في مرفأ جونية... الإطلاق الرسمي لباخرة النقل السياحي Cedar Waves

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

البنك الدولي يطلق دراسة لإعادة ربط لبنان إقليميًا… هل يستعيد موقعه في خريطة التجارة والطاقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

خريطة الطاقة الجديدة في المنطقة… ولبنان يبحث عن دوره

LBCI
أخبار لبنان
13:10

تل أبيب بين التهدئة مع إيران والتصعيد في لبنان: رسائل أميركية وضغوط عسكرية إسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
13:05

الـ “boss” ترامب في فرنسا.. وتفاهم ايران اميركي يبصر النور قريبًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:33

MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
03:57

بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا

LBCI
أخبار لبنان
02:39

الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية

LBCI
أمن وقضاء
04:34

"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام

LBCI
أخبار دولية
12:56

ترامب عن حزب الله: اسرائيل يمكنها ان تقوم بعمل افضل وسوريا ترغب بذلك ايضا لكن يجب ان نسترشد ما يريده لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:34

رجي يستقبل السفير السعودي الجديد

LBCI
خبر عاجل
09:50

معلومات للـLBCI: المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية ستبدأ في 23 من الشهر الحالي بدلًا من 22 الحالي وتستمر حتى 25 الحالي وسبب التأجيل هو أن رحلة السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاغابي ستصل في 22 الحالي

LBCI
خبر عاجل
07:02

رويترز نقلا عن ترامب: تحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More