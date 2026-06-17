السترات الذكية تقود حلم البرازيل... التكنولوجيا في خدمة استعادة مجد كأس العالم

تعتمد البرازيل على أحدث تقنيات تتبع اللاعبين في سعيها لاستعادة لقب كأس العالم 2026، بعدما جمعت على مدار سنوات بيانات دقيقة عن نجومها باستخدام "السترات الذكية" المزودة بأجهزة استشعار.

وتراقب هذه التقنية مؤشرات مثل السرعة، ومعدل ضربات القلب، والإجهاد، والتعافي من الإصابات، لتزويد الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي بمعلومات تساعده في اتخاذ قراراته قبل البطولة.



ويرتدي معظم لاعبي الدوري البرازيلي هذه السترات خلال التدريبات والمباريات مع أنديتهم، قبل أن تُرسل البيانات إلى قسم العلوم الرياضية في المنتخب، ما يتيح متابعة أداء اللاعبين طوال الموسم حتى أثناء احترافهم خارج البلاد.

كما تُستخدم هذه المعلومات لتقييم الجاهزية البدنية، وإدارة برامج التعافي من الإصابات، وتحديد الأدوار التكتيكية لكل لاعب، سواء كأساسي أو بديل.



ويؤكد المسؤولون في المنتخب أنّ البيانات لا تُستخدم بمعزل عن التقييم الفني، إذ تبقى قرارات المدرب مرتبطة أيضاً بالمهارات، والقدرات الذهنية، والانضباط التكتيكي.

ويشير خبراء الأداء إلى أنّ اللاعب الذي يقطع مسافات أقل قد يكون الأكثر كفاءة بفضل تمركزه الصحيح، ما يبرز أهمية الجمع بين التحليل الرقمي والرؤية الفنية.



ومع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الأداء، سيواصل المنتخب البرازيلي استخدام هذه الأدوات طوال منافسات كأس العالم لمراقبة حالة اللاعبين بين المباريات.

ورغم الثورة التقنية، يؤكد الجهاز الفني أنّ التكنولوجيا تظل وسيلة مساعدة، بينما يبقى الحكم النهائي في الملعب لأداء اللاعبين وقرارات المدرب.