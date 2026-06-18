لماذا يحمل ميسي ورونالدو شارة "LEGACY"؟... إليكم السرّ وراء أغلى شارة في مونديال 2026

في لفتة استثنائية تقديراً للمسيرات التاريخية، شهدت نهائيات كأس العالم 2026 ظهور شارة "LEGACY" (الإرث) الذهبية على قمصان عدد من نجوم اللعبة، يتقدّمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هذه الشارة التذكارية تكريماً للاعبين الذين تركوا بصمة استثنائية في تاريخ كأس العالم، تقديراً لاستمراريتهم وحضورهم في أكبر المحافل الكروية على مدى سنوات طويلة.وتُمنح شارة "LEGACY" حصراً للاعبين الذين مثّلوا منتخبات بلادهم في خمس نسخ أو أكثر من نهائيات كأس العالم.وتضمّ قائمة اللاعبين الحاصلين على هذا التكريم سبعة أسماء بارزة:ليونيل ميسي (الأرجنتين)كريستيانو رونالدو (البرتغال)لوكا مودريتش (كرواتيا)مانويل نوير (ألمانيا)يوتو ناغاتومو (اليابان)فرناندو موسليرا (الأوروغواي)غييرمو أوتشوا (المكسيك)وبمشاركتهما في نسخة 2026، يكتب كل من ميسي ورونالدو فصلاً جديداً في تاريخ كرة القدم، بعدما أصبحا من أوائل اللاعبين الذين خاضوا ست نسخ من كأس العالم، بدءاً من نسخة 2006، مروراً بأعوام 2010 و2014 و2018 و2022، وصولاً إلى النسخة الحالية.وتجسّد شارة "LEGACY" قيمة الاستمرارية والإنجاز على أعلى المستويات، لتكون بمثابة وسام شرف يخلّد أسماء اللاعبين الذين صنعوا تاريخاً استثنائياً في البطولة الأهم على مستوى المنتخبات.