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فرنسا تتصدر... وصدمة لإسبانيا: تصنيف جديد لأفضل منتخبات كأس العالم بعد الجولة الأولى

2026-06-18 | 11:58
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فرنسا تتصدر... وصدمة لإسبانيا: تصنيف جديد لأفضل منتخبات كأس العالم بعد الجولة الأولى

تصدّر المنتخب الفرنسي تصنيف أفضل منتخبات كأس العالم 2026 بعد انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات، وفق تقييم أعدّه خبراء BBC Sport استناداً إلى أداء المنتخبات في مبارياتها الافتتاحية.

وجاء المنتخب الإنجليزي في المركز الثاني بعد فوزه المثير على كرواتيا بنتيجة 4-2، فيما حلّ المنتخب الأرجنتيني ثالثاً عقب انتصاره بثلاثية نظيفة، مستفيداً من الأداء المميز لقائده ليونيل ميسي.

واحتلّ المنتخب الألماني المركز الرابع بعد اكتساحه كوراساو بنتيجة 7-1، بينما جاء المنتخب الأميركي خامساً إثر فوزه المقنع على باراغواي بنتيجة 4-1.

أفضل 10 منتخبات بعد الجولة الأولى:

1- فرنسا
2- إنكلترا
3- الأرجنتين
4- ألمانيا
5- الولايات المتحدة
6- النرويج
7- كولومبيا
8- المغرب
9- البرازيل
10- السويد

وشهد التصنيف عدة مفاجآت، أبرزها حلول المنتخب المغربي في المركز الثامن بعد تعادله مع البرازيل، فيما تراجع المنتخب الإسباني إلى المركز الثاني عشر عقب تعادله السلبي مع الرأس الأخضر، في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة الافتتاحية.

كما جاء المنتخب المصري في المركز التاسع عشر بعد تعادله مع بلجيكا، بينما احتل المنتخب البرتغالي المركز الحادي والعشرين إثر تعادله مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحلّ المنتخب السعودي في المركز السابع والعشرين بعد تعادله مع الأوروغواي، فيما جاء المنتخب العراقي في المركز التاسع والثلاثين عقب خسارته أمام النرويج.

وفي المراكز الأخيرة، احتلت جنوب أفريقيا المركز الثالث والأربعين، وقطر المركز الرابع والأربعين، وباراغواي المركز الخامس والأربعين، وتونس المركز السادس والأربعين، وبنما المركز السابع والأربعين، بينما تذيّل منتخب كوراساو الترتيب بعد خسارته الثقيلة أمام ألمانيا بنتيجة 7-1.

ويستند هذا التصنيف إلى نتائج وأداء المنتخبات في الجولة الأولى فقط، ما يعني أنه مرشح لتغيّرات كبيرة مع استمرار منافسات دور المجموعات وتقدّم البطولة.

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