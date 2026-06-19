استراحات الترطيب تشعل الجدل في كأس العالم… حماية للاعبين أم فرصة للإعلانات؟

تحولت استراحات الترطيب إلى واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل في كأس العالم، بعد أسبوع من انطلاق البطولة، وسط انقسام بين من يعتبرها إجراءً ضروريًا لحماية اللاعبين، ومن يراها وسيلة لزيادة العائدات الإعلانية.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أقرّ استراحة إلزامية لمدة ثلاث دقائق في منتصف كل شوط من مباريات البطولة، بهدف تمكين اللاعبين من شرب المياه وتعويض السوائل، في إطار الحفاظ على سلامتهم مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في بعض المدن المستضيفة.



إلا أنّ القرار أثار انتقادات واسعة، خاصة أنّ الاستراحات تُطبق في جميع المباريات بغض النظر عن الظروف الجوية، حتى في الملاعب ذات الأجواء المعتدلة أو المزودة بأنظمة تحكم بالمناخ. ويرى منتقدون أنّ هذه التوقفات تمنح القنوات التلفزيونية فرصة إضافية لعرض الإعلانات، كما تمنح المدربين وقتًا لإعطاء تعليمات تكتيكية، ما يؤثر على إيقاع المباريات.



وفي المقابل، أكد بعض المدربين أنّ هذه الاستراحات أصبحت جزءًا مهمًا من إدارة المباريات، بينما أبدى عدد من اللاعبين والجماهير تحفظهم على تأثيرها في سير اللقاءات، معتبرين أنّها تعكس تزايد الطابع التجاري في كرة القدم.