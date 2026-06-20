تكاليف خيالية وشغف لا يتوقف… كيف يعيش المشجعون تجربة كأس العالم 2026؟

رغم الارتفاع القياسي في أسعار تذاكر كأس العالم 2026، يواصل آلاف المشجعين السفر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لحضور المباريات، مدفوعين بشغفهم بكرة القدم.