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رياضة
تكاليف خيالية وشغف لا يتوقف… كيف يعيش المشجعون تجربة كأس العالم 2026؟
2026-06-20 | 06:21
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تكاليف خيالية وشغف لا يتوقف… كيف يعيش المشجعون تجربة كأس العالم 2026؟
رغم الارتفاع القياسي في أسعار تذاكر كأس العالم 2026، يواصل آلاف المشجعين السفر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لحضور المباريات، مدفوعين بشغفهم بكرة القدم.
وتراوحت أسعار تذاكر بعض مباريات دور المجموعات بين 350 و5 آلاف دولار، دون احتساب تكاليف السفر والإقامة، ما جعل البطولة الأغلى في تاريخ المونديال.
ورصدت
بي بي سي
BBC تجارب مجموعات من المشجعين الذين تمكنوا من حضور البطولة بطرق مختلفة. فمنهم من أنفق آلاف الدولارات للحصول على مقاعد مميزة، بينما اعتمد آخرون على التخطيط المبكر، واستخدام نقاط السفر، والإقامة الاقتصادية لتقليل النفقات، مؤكدين أن التجربة تستحق التضحيات المالية.
وشملت القصص مشجعين كروات يتنقلون بين ثلاث دول لمؤازرة منتخبهم، وأصدقاء أميركيين اعتبروا حضور مباريات منتخب بلادهم فرصة لا تتكرر، إلى جانب مشجعين إسكتلنديين نجحوا في حضور البطولة بميزانية محدودة، وزوجين ألمانيين دمجا شهر العسل مع حضور إحدى مباريات منتخب ألمانيا.
ورغم الانتقادات الموجهة لارتفاع الأسعار ونظام التسعير الديناميكي، أجمع المشجعون على أنّ الأجواء داخل الملاعب، وتفاعل الجماهير من مختلف أنحاء العالم، جعلت التجربة استثنائية، مؤكدين أنّ قيمة الذكريات التي صنعوها تفوق بكثير ما دفعوه من أموال.
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