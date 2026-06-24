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رياضة
هل تهرّب رونالدو من الحديث عن ميسي؟ لقطة تثير تفاعلاً واسعاً
2026-06-24 | 10:19
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هل تهرّب رونالدو من الحديث عن ميسي؟ لقطة تثير تفاعلاً واسعاً
شهدت الكواليس الإعلامية لبطولة كأس العالم 2026 لقطة أثارت جدلاً واسعاً، بعدما بدا أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تجنّب الإجابة عن سؤال يتعلق بغريمه التقليدي ليونيل ميسي.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب فوز منتخب البرتغال على أوزبكستان بنتيجة 5-0، وهي المباراة التي سجّل فيها رونالدو هدفين.
وخلال المؤتمر، قاطع رونالدو أحد الصحافيين فور ذكر اسم ميسي، بعدما بدأ المراسل حديثه بالإشارة إلى تألق النجم الأرجنتيني قائلاً: "ميسي سجل هدفين". وعندها، أدار رونالدو وجهه نحو صحافي آخر طالباً منه طرح سؤاله، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم هذا الموقف، لم يغب اسم ميسي عن المؤتمر بالكامل، إذ سُئل رونالدو في وقت لاحق عن شعوره حيال احتمال مواجهة الأرجنتين وليونيل ميسي في الأدوار المتقدمة من البطولة، وفق ما نقل موقع
بيبول
.
وردّ النجم البرتغالي قائلاً إنّه لا يعرف تماماً كيف يجيب عن هذا السؤال، لكنه يرى أنّ حدوث مثل هذه المواجهة سيكون أمراً رائعاً بلا شك.
وتعيد هذه الحادثة إشعال الحديث عن المنافسة التاريخية بين النجمين، اللذين التقيا في 35 مباراة رسمية على مستوى الأندية، حقق خلالها ميسي 16 انتصاراً مقابل 10 انتصارات لرونالدو، فيما انتهت 9 مباريات بالتعادل.
ويزداد الاهتمام بهذه المنافسة في النسخة الحالية من كأس العالم، حيث يواصل النجمان كتابة التاريخ رغم تقدمهما في السن. فقد أصبح رونالدو أول لاعب يسجل في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، بينما نجح ميسي في الانفراد بصدارة هدافي البطولة عبر التاريخ بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفاً.
رياضة
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