السرطان يعود ليُبعد نجمة لعبة كرة المضرب عن بطولة ويمبلدون

أعلنت أسطورة كرة المضرب الأميركية كريس إيفرت أن سرطان المبيض عاد مجدداً، ما سيجبرها على الغياب عن بطولة ويمبلدون هذا العام والتوقف مؤقتاً عن التزاماتها المهنية من أجل تلقي العلاج.

وقالت إيفرت، البالغة من العمر 71 عاماً، إنها خضعت بالفعل لعملية جراحية كخطوة أولى في رحلة العلاج، على أن تبدأ العلاج الكيميائي خلال الأسابيع المقبلة، معربةً عن امتنانها للدعم الذي تتلقاه من عائلتها وفريقها الطبي، ومؤكدةً أنها تنظر إلى المرحلة المقبلة بتفاؤل.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي تواجه فيها إيفرت المرض، بعدما شُخّصت بسرطان المبيض للمرة الأولى عام 2021، ثم أعلنت عودته في عام 2023 قبل أن تدخل في مرحلة تعافٍ، ليعاود الظهور مجدداً هذا العام.

وتُعتبر إيفرت واحدة من أعظم لاعبات التنس في التاريخ، إذ أحرزت 18 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، بينها ثلاثة ألقاب في ويمبلدون، كما تعمل منذ اعتزالها محللةً رياضية في شبكة ESPN. وقد أعربت الشبكة عن دعمها الكامل لها، متمنيةً عودتها إلى الملاعب وشاشات التحليل بعد تعافيها.