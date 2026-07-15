إسبانيا تستعيد أمجاد مونديال 2010... وخطوة واحدة تفصلها عن اللقب العالمي

تواصل إسبانيا مسيرتها بثبات في كأس العالم 2026، بعدما بلغت المباراة النهائية بأسلوب أعاد إلى الأذهان ذكريات تتويجها التاريخي بلقب مونديال 2010. فبعد بداية متعثرة في البطولة، نجح المنتخب الإسباني في استعادة توازنه، معتمدًا على الاستحواذ، والانضباط الدفاعي، والسيطرة على مجريات المباريات، وهو النهج ذاته الذي قاده إلى لقبه العالمي الأول قبل 16 عامًا.



وجاء الفوز على فرنسا بهدفين دون رد في نصف النهائي ليؤكد التطور الكبير في أداء "لا روخا"، بعدما فرض لاعبوه إيقاعهم على اللقاء بفضل خط وسط متماسك قاده رودري، إلى جانب تألق فابيان رويز وداني أولمو، فيما واصل الخط الخلفي تقديم عروض دفاعية قوية حافظت على توازن الفريق طوال البطولة.



ورغم عدم جاهزية النجمين لامين يامال ونيكو ويليامز بشكل كامل بسبب الإصابة، نجح المدرب لويس دي لا فوينتي في تكييف أسلوب لعب المنتخب، جامعًا بين فلسفة "التيكي تاكا" التقليدية والاعتماد على السرعة واستغلال الأطراف، وهو ما منح إسبانيا تنوعًا أكبر في الحلول الهجومية وزاد من فاعليتها أمام المنافسين.



وبات المنتخب الإسباني على بعد مباراة واحدة من إضافة نجمة ثانية إلى قميصه، إذ يسعى إلى تكرار إنجاز مونديال 2010 والتتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، ليؤكد أن ما يقدمه في نسخة 2026 ليس مجرد استعادة لذكريات الماضي، بل بداية حقبة جديدة يقودها جيل شاب قادر على كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الإسبانية.