الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
إسبانيا تستعيد أمجاد مونديال 2010... وخطوة واحدة تفصلها عن اللقب العالمي
2026-07-15 | 09:30
شارك
2
min
إسبانيا تستعيد أمجاد مونديال 2010... وخطوة واحدة تفصلها عن اللقب العالمي
تواصل إسبانيا مسيرتها بثبات في كأس العالم 2026، بعدما بلغت المباراة النهائية بأسلوب أعاد إلى الأذهان ذكريات تتويجها التاريخي بلقب مونديال 2010. فبعد بداية متعثرة في البطولة، نجح المنتخب الإسباني في استعادة توازنه، معتمدًا على الاستحواذ، والانضباط الدفاعي، والسيطرة على مجريات المباريات، وهو النهج ذاته الذي قاده إلى لقبه العالمي الأول قبل 16 عامًا.
وجاء الفوز على فرنسا بهدفين دون رد في نصف النهائي ليؤكد التطور الكبير في أداء "لا روخا"، بعدما فرض لاعبوه إيقاعهم على اللقاء بفضل خط وسط متماسك قاده رودري، إلى جانب تألق فابيان رويز وداني أولمو، فيما واصل الخط الخلفي تقديم عروض دفاعية قوية حافظت على توازن الفريق طوال البطولة.
ورغم عدم جاهزية النجمين لامين يامال ونيكو ويليامز بشكل كامل بسبب الإصابة، نجح المدرب لويس دي لا فوينتي في تكييف أسلوب لعب المنتخب، جامعًا بين فلسفة "التيكي تاكا" التقليدية والاعتماد على السرعة واستغلال الأطراف، وهو ما منح إسبانيا تنوعًا أكبر في الحلول الهجومية وزاد من فاعليتها أمام المنافسين.
وبات المنتخب الإسباني على بعد مباراة واحدة من إضافة نجمة ثانية إلى قميصه، إذ يسعى إلى تكرار إنجاز مونديال 2010 والتتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، ليؤكد أن ما يقدمه في نسخة 2026 ليس مجرد استعادة لذكريات الماضي، بل بداية حقبة جديدة يقودها جيل شاب قادر على كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الإسبانية.
المصدر
رياضة
تستعيد
أمجاد
مونديال
2010...
وخطوة
واحدة
تفصلها
اللقب
العالمي
التالي
إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم
مبابي يفقد أعصابه بعد الخروج... وشتيمة على الهواء تكشف حجم الإحباط
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2026-06-27
بين عقدة 2010 ورقم قياسي عالمي... رحلة ميسي نحو الهدف رقم 1000
رياضة
2026-06-27
بين عقدة 2010 ورقم قياسي عالمي... رحلة ميسي نحو الهدف رقم 1000
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-01
إنسكاب الماء على الحاسوب: إليكم خطوات حاسمة تفصل بين إنقاذه أو خسارته للأبد
علوم وتكنولوجيا
2026-07-01
إنسكاب الماء على الحاسوب: إليكم خطوات حاسمة تفصل بين إنقاذه أو خسارته للأبد
0
آخر الأخبار
2026-04-20
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: لم ولن نتراجع خطوة واحدة عن مطالبنا والعدو استسلم ويطالب أن يتفاوض معنا
آخر الأخبار
2026-04-20
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: لم ولن نتراجع خطوة واحدة عن مطالبنا والعدو استسلم ويطالب أن يتفاوض معنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
13:52
بعد نهاية حقبة ديشان... زيدان أمام مهمة إعادة فرنسا إلى قمة العالم
رياضة
13:52
بعد نهاية حقبة ديشان... زيدان أمام مهمة إعادة فرنسا إلى قمة العالم
0
رياضة
13:52
عشية مواجهة إنكلترا... اشتباكات بين جماهير الأرجنتين في شوارع أتلانتا
رياضة
13:52
عشية مواجهة إنكلترا... اشتباكات بين جماهير الأرجنتين في شوارع أتلانتا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الأنظار تتجه نحو الظاهرة الاسبانية لامين يامال...
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الأنظار تتجه نحو الظاهرة الاسبانية لامين يامال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-05-15
غارة ثالثة من مسيرة تستهدف دوار حاروف
آخر الأخبار
2026-05-15
غارة ثالثة من مسيرة تستهدف دوار حاروف
0
خبر عاجل
2026-02-08
عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة
خبر عاجل
2026-02-08
عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة
0
أخبار دولية
2026-03-24
وزارة الخارجية الصينية إلى أطراف الأزمة الإيرانية: لاغتنام الفرص المتاحة لبدء محادثات السلام
أخبار دولية
2026-03-24
وزارة الخارجية الصينية إلى أطراف الأزمة الإيرانية: لاغتنام الفرص المتاحة لبدء محادثات السلام
0
خبر عاجل
2026-06-21
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان ولم ولن يكون هناك أي قيود تمنع جنودنا من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان
خبر عاجل
2026-06-21
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان ولم ولن يكون هناك أي قيود تمنع جنودنا من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
مفاوضات روما انتهت بإعلان الاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ المناطق التجريبية
تقارير نشرة الاخبار
14:27
مفاوضات روما انتهت بإعلان الاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ المناطق التجريبية
0
أخبار لبنان
14:05
الحجار: أولوية الدولة اللبنانية تكمن في تحقيق الانسحاب الإسرائيليّ
أخبار لبنان
14:05
الحجار: أولوية الدولة اللبنانية تكمن في تحقيق الانسحاب الإسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الأنظار تتجه نحو الظاهرة الاسبانية لامين يامال...
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الأنظار تتجه نحو الظاهرة الاسبانية لامين يامال...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واجهة بيروت البحرية: اللبنانيون في ترقّب لمواجهة الارجنتين وانكلترا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واجهة بيروت البحرية: اللبنانيون في ترقّب لمواجهة الارجنتين وانكلترا
0
عالم الطبخ
13:31
لفائف العجين باللحم والجبنة... وصفة غنية بالنكهات مع الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
13:31
لفائف العجين باللحم والجبنة... وصفة غنية بالنكهات مع الشيف حنا طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بين لبنان وسوريا الاقتصاد أهم من السياسية… وزيارة الوفد الاقتصاديّ اللبنانيّ تطلق عجلة الاستثمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بين لبنان وسوريا الاقتصاد أهم من السياسية… وزيارة الوفد الاقتصاديّ اللبنانيّ تطلق عجلة الاستثمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
جيل Z الجيل الأقل استهلاكًا للكحول
تقارير نشرة الاخبار
13:16
جيل Z الجيل الأقل استهلاكًا للكحول
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:47
الجيش ينعى الجندي الشهيد باتريك بيكاريان بعد تسلّم جثمانه من الصليب الأحمر
أمن وقضاء
13:47
الجيش ينعى الجندي الشهيد باتريك بيكاريان بعد تسلّم جثمانه من الصليب الأحمر
2
رياضة
05:21
مبابي يفقد أعصابه بعد الخروج... وشتيمة على الهواء تكشف حجم الإحباط
رياضة
05:21
مبابي يفقد أعصابه بعد الخروج... وشتيمة على الهواء تكشف حجم الإحباط
3
تقارير نشرة الاخبار
13:13
فانات المازوت… ملف قديم يعود إلى الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
فانات المازوت… ملف قديم يعود إلى الواجهة
4
اسرار
23:47
أسرار الصحف 15-7-2026
اسرار
23:47
أسرار الصحف 15-7-2026
5
أخبار لبنان
08:08
المحكمة العسكرية توافق على رفع منع السفر عن فضل شاكر
أخبار لبنان
08:08
المحكمة العسكرية توافق على رفع منع السفر عن فضل شاكر
6
أخبار لبنان
12:24
مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام
أخبار لبنان
12:24
مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام
7
خبر عاجل
11:53
ترامب لفوكس نيوز: سيتولى الشرع التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني
خبر عاجل
11:53
ترامب لفوكس نيوز: سيتولى الشرع التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني
8
صحف اليوم
00:05
طرح أميركي لحلّ وسط في ملف "المناطق التجريبية" (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:05
طرح أميركي لحلّ وسط في ملف "المناطق التجريبية" (الشرق الأوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More