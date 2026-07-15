بعد نهاية حقبة ديشان... زيدان أمام مهمة إعادة فرنسا إلى قمة العالم

ودّع المنتخب الفرنسي كأس العالم 2026 بخسارته أمام إسبانيا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، في مباراة أسدلت الستار أيضًا على حقبة المدرب ديدييه ديشان، التي امتدت 14 عامًا، قاد خلالها "الديوك" في 184 مباراة، وتوّج بلقب كأس العالم 2018، كما بلغ نهائي مونديال 2022، ونهائي كأس أمم أوروبا، ونهائي دوري الأمم الأوروبية.



ورغم امتلاك فرنسا واحدة من أقوى التشكيلات في البطولة، أثار الأداء أمام إسبانيا انتقادات واسعة، بعدما فرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في الحد من خطورة الهجوم الفرنسي، ما دفع كثيرين إلى اعتبار أن ديشان أخفق في إيجاد الحلول التكتيكية المناسبة لمواجهة أسلوب لعب منافسه.



ومع نهاية مسيرة ديشان، تتجه الأنظار إلى زين الدين زيدان، المرشح الأوفر حظًا لتولي قيادة المنتخب الفرنسي في المرحلة المقبلة. ويأمل الفرنسيون أن ينجح المدرب، الذي قاد ريال مدريد إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، في استثمار الإمكانات الكبيرة التي يملكها المنتخب وإعادته إلى منصات التتويج.



ويرى مراقبون أن التحدي الأكبر أمام زيدان لن يقتصر على إدارة كوكبة من النجوم، بل سيتمثل في بناء منظومة جماعية متوازنة قادرة على منافسة أقوى المنتخبات، بعدما أثبتت إسبانيا أن الانسجام والعمل الجماعي قد يتفوقان على المهارات الفردية في حسم المباريات الكبرى.