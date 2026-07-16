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رياضة
بعدما حمله طفلًا... ميسي يواجه يامال في نهائي المونديال (صور)
2026-07-16 | 11:49
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بعدما حمله طفلًا... ميسي يواجه يامال في نهائي المونديال (صور)
بعد فوز الأرجنتين على إنكلترا بنتيجة 2-1 وحجزها بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم، حيث ستواجه إسبانيا، يترقب عشاق كرة القدم مواجهة استثنائية تجمع بين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والنجم الإسباني الشاب لامين يامال.
ورغم أن نهائي الأحد على ملعب نيويورك–نيوجيرسي سيكون أول مواجهة بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، فإن قصتهما بدأت قبل نحو 20 عامًا، عندما التقى ميسي، وكان يبلغ من العمر 20 عامًا، بالطفل لامين يامال، الذي لم يتجاوز عمره ستة أشهر، خلال جلسة تصوير خيرية في مدينة برشلونة.
وجاء اللقاء عام 2007 ضمن حملة نظمتها صحيفة Diario Sport الإسبانية بالتعاون مع منظمة اليونيسف، إذ فازت عائلة يامال بفرصة المشاركة في جلسة تصوير مع لاعبي برشلونة. وأُقيمت الجلسة داخل غرف ملابس ملعب كامب نو، حيث التُقطت الصورة الشهيرة التي ظهر فيها ميسي وهو يحمل الطفل يامال داخل حوض استحمام بلاستيكي أزرق.
وبعد سنوات، أعادت تلك الصورة جذب أنظار العالم، بعدما نشرها والد لامين يامال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب بطولة يورو 2024، مرفقة بعبارة: "بداية أسطورتين".
واليوم، وبعد قرابة عقدين من ذلك اللقاء العابر، يقف الطفل الذي حمله ميسي بين يديه على موعد مع مواجهة صاحب الصورة في نهائي كأس العالم، في واحدة من أكثر القصص رمزية وإثارة في تاريخ البطولة.
المصدر
رياضة
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