بعدما حمله طفلًا... ميسي يواجه يامال في نهائي المونديال (صور)

بعد فوز الأرجنتين على إنكلترا بنتيجة 2-1 وحجزها بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم، حيث ستواجه إسبانيا، يترقب عشاق كرة القدم مواجهة استثنائية تجمع بين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والنجم الإسباني الشاب لامين يامال.



ورغم أن نهائي الأحد على ملعب نيويورك–نيوجيرسي سيكون أول مواجهة بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، فإن قصتهما بدأت قبل نحو 20 عامًا، عندما التقى ميسي، وكان يبلغ من العمر 20 عامًا، بالطفل لامين يامال، الذي لم يتجاوز عمره ستة أشهر، خلال جلسة تصوير خيرية في مدينة برشلونة.