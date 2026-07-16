توم كروز ونجوم العالم يشعلون ليلة الختام... تفاصيل حفل نهائي مونديال 2026

تتجه أنظار العالم إلى ملعب نيويورك–نيوجيرسي، الذي يستضيف، الأحد، حفل ختام كأس العالم 2026، قبل المواجهة النهائية المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين، في احتفال يجمع بين كرة القدم والفن والترفيه.



ومن المقرر أن ينطلق حفل الختام قبل صافرة البداية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم العالم، يتقدمهم الممثل توم كروز، إلى جانب المغنين روبي ويليامز، وبوست مالون، ونيكول شيرزينغر، ولورا باوزيني. كما ستؤدي النجمة جينيفر هدسون النشيد الوطني للولايات المتحدة، فيما يشارك صانع المحتوى الشهير IShowSpeed في فعاليات الحفل.



وسيشهد نهائي كأس العالم أيضًا أول عرض فني بين شوطي المباراة في تاريخ البطولة، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين، يتقدمهم مادونا، وفرقة BTS، وجاستن بيبر، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة ترفيهية غير مسبوقة، على غرار عروض السوبر بول.