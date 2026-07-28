رانييري يخلف مالديني في منصب المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم

سيصبح كلاوديو رانييري المدير الفني الجديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم خلفا لباولو مالديني الذي ترك منصبه على خلفية خلاف بشأن تعيين مدرب المنتخب، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد جوفاني مالاغو الثلاثاء.



وقال مالاغو خلال مؤتمر صحافي "منح كلاوديو رانييري موافقته قبل بضع دقائق فقط".



وكان مالديني الذي كان يدفع باتجاه تعيين أندريا بيرلو مدربا للمنتخب، قد عُيّن في منصبه في 11 تموز.