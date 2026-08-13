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رقم قياسي يهزّ عالم الرياضة... 12.5 مليار دولار لشراء "لوس أنجلوس ليكرز"

2026-08-13 | 10:16
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رقم قياسي يهزّ عالم الرياضة... 12.5 مليار دولار لشراء "لوس أنجلوس ليكرز"

يقترب فريق "لوس أنجلوس ليكرز" من إتمام صفقة بيع قياسية تُقدّر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار، في ما قد يصبح أغلى استحواذ على فريق رياضي في التاريخ، وذلك بعد أقل من عام على شراء مارك والتر الحصة المسيطرة في الفريق المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA).

ويقود الصفقة الجديدة جوش كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ديزني" بوب إيغر، للاستحواذ على الحصة المسيطرة في أحد أشهر الأندية الرياضية في العالم. وكان والتر قد اشترى حصته من عائلة بَس في صفقة بلغت قيمتها نحو 10 مليارات دولار، وحظيت بموافقة بالإجماع من مجلس حكام الـNBA في تشرين الأول 2025.

وقال كوشنر وإيغر في بيان إنّهما "يشعران بفخر عميق" لإتاحة الفرصة لهما لتولّي مسؤولية ليكرز، مؤكدين التزامهما على المدى الطويل بالبناء على إرث النادي والمنافسة على أعلى مستوى وخدمة الفريق وجماهيره ومدينة لوس أنجلوس.

أما والتر، فوصف امتلاك ليكرز بأنّه "أحد أعظم أوجه الشرف في حياته"، مؤكدًا أنّ أهم ما سيحمله معه هو علاقته بالجمهور والمدينة التي يُعدّ فيها الفريق جزءًا أساسيًا من هويتها الرياضية.

ويُعدّ ليكرز من أنجح فرق الـNBA، إذ أحرز 17 لقبًا، بفارق لقب واحد عن الرقم القياسي الذي يحمله "بوسطن سيلتكس" برصيد 18 لقبًا.

وتأتي الصفقة في مرحلة انتقالية للفريق بعد رحيل نجمه التاريخي ليبرون جيمس، أفضل مسجّل للنقاط في تاريخ الدوري، إلى "فيلادلفيا سفنتي سيكسرز"، فيما أصبح السلوفيني لوكا دونتشيتش، الذي انضم إلى الفريق قادمًا من "دالاس مافريكس" في شباط 2025، النجم الأبرز في صفوفه.

ورحّب دونتشيتش بالاستحواذ الجديد، مؤكدًا تطلعه إلى العودة إلى الملعب والمنافسة على لقب جديد مع ليكرز، ومشيرًا إلى أنّ التغييرات الكبيرة التي شهدها الفريق خلال السنوات الماضية لم تقلّل من إمكاناته، وأنّ مستقبل النادي العريق لا يزال يحمل فرصًا كبيرة.
 

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