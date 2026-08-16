كريستيانو رونالدو يفجّر مفاجأة بشأن اعتزاله… "هذا على الأرجح موسمي الأخير"

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنّ الموسم الحالي قد يكون الأخير في مسيرته الكروية، مؤكدًا أنّه وضع بالفعل تصورًا واضحًا لحياته بعد الاعتزال.

وقال رونالدو، البالغ 41 عامًا، في حديث لمجلة "Vogue" قبيل زفافه من جورجينا رودريغيز، إنه يريد أن يترك "إرثًا استثنائيًا" في عالم كرة القدم، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 25 عامًا.



وأشار قائد منتخب البرتغال إلى أنّه يملك العديد من الخطط التي ستشغل وقته بعد كرة القدم، لافتًا إلى أنّه يرغب في السفر والاستمتاع بوقته وممارسة رياضة الـ"بادل" التي يحبها، إلى جانب الاستفادة من ثمار السنوات الطويلة التي قضاها في الملاعب.

ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في تسجيل 1000 هدف خلال مسيرته، بعدما وصل إلى 976 هدفًا حتى الآن، منها 830 مع الأندية و146 مع منتخب بلاده.



ويواصل رونالدو اللعب مع النصر السعودي منذ رحيله عن مانشستر يونايتد، وقد عاد إلى تدريبات الفريق بعد أيام قليلة من زواجه من جورجينا. وتُعد مسيرته من الأكثر نجاحًا في تاريخ كرة القدم، إذ لعب أيضًا مع سبورتينغ لشبونة وريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، وتوّج بخمسة ألقاب للكرة الذهبية، إضافة إلى خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وعدد كبير من البطولات المحلية.



وعلى الصعيد الدولي، خاض رونالدو 233 مباراة مع البرتغال، ولا يزال قائد المنتخب، وشارك في 12 بطولة كبرى. وتبقى أبرز لحظاته مع بلاده تتويجه ببطولة كأس أوروبا 2016، عندما قاد البرتغال إلى الفوز على فرنسا والتتويج بأول لقب كبير في تاريخ المنتخب.