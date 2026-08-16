نجم تنس يثير القلق… مشكلة صحية غامضة تلاحقه بعد خروجه المفاجئ من بطولة عالمية

كشف نجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش عن معاناته من مشكلة صحية لم يحدد طبيعتها، وذلك بعد خروجه المفاجئ من بطولة سينسيناتي المفتوحة إثر خسارته أمام الأرجنتيني تياغو أوغوستين تيرينتي، البالغ 25 عامًا، في الدور الثاني.

وظهر جوكوفيتش، البالغ 39 عامًا، متعبًا خلال المباراة التي امتدت لنحو ثلاث ساعات، واضطر إلى طلب وقت مستقطع طبي بعدما بدا عليه أنه تقيأ أثناء اللقاء.



وقال جوكوفيتش بعد المباراة إنّ اللقاء "لم يكن ممتعًا"، موضحًا أنّ المشكلة الصحية تزعجه منذ سنوات، وأنّ الأجواء الحارة والرطبة تؤدي إلى تفاقمها. ولم يكشف اللاعب عن طبيعة حالته أو تفاصيلها، مشيرًا إلى أنّ عوامل أخرى، من بينها التوتر، يمكن أن تزيد من حدتها.



وحسم تيرينتي المباراة بنتيجة 2-6، 6-4، 6-4 بعد ساعتين و44 دقيقة، في انتصار وصفه بأنه قد يكون الأهم في مسيرته، فيما أشاد بجوكوفيتش باعتباره أحد أبرز الشخصيات في تاريخ اللعبة. وأنقذ جوكوفيتش 13 من أصل 15 فرصة لكسر إرساله، قبل أن يتمكن منافسه من كسر إرساله في الشوط التاسع من المجموعة الحاسمة وحسم المباراة.



وتعد هذه الخسارة ضربة قوية لجوكوفيتش في البطولة التي لطالما تألق فيها، إذ أصبح سجله فيها 45 فوزًا مقابل 13 خسارة. كما ألمح إلى احتمال أن تكون مشاركته الأخيرة في سينسيناتي، قائلًا إنه يأمل في العودة، لكن "يبدو أنّ ذلك غير مرجح للأسف".

وكانت البطولة أول ظهور له منذ خسارته أمام الإيطالي يانيك سينر في ويمبلدون الشهر الماضي، فيما يستعد حاليًا للمشاركة في بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم، والتي تنطلق في 30 آب.