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اقتصاد

كركي: 521 مليار ل.ل للمستشفيات بدل علاج مرضى غسيل الكلى منذ مطلع العام

2024-06-03 | 05:45
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كركي: 521 مليار ل.ل للمستشفيات بدل علاج مرضى غسيل الكلى منذ مطلع العام
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كركي: 521 مليار ل.ل للمستشفيات بدل علاج مرضى غسيل الكلى منذ مطلع العام

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأنه "إنسجاما مع إعلانه أمام مجلس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في اجتماعهم الأخير وقوفه إلى جانب القطاع الاستشفائي وهو موقف لطالما التزم به حتى في أصعب الظروف المالية والإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها البلاد، وتأكيده على ضرورة دفع مستحقات المستشفيات بشكل شهري، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي توجيهاته بتاريخ 3/6/2024 الى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 131 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام 521 مليار ل.ل.
 
كما طلب كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين. وهذا الإجراء الدوري هو ترجمة للدعوة التي لطالما أطلقها المدير العام بضرورة مضافرة جهود الجهات المعنية من أجل تأمين تغطية صحية لائقة للمضمونين وخصوصا مرضى غسيل الكلى، واستمرارية استفادتهم بنسبة 100 في المئة من قبل الضمان.
 
وفي هذه المناسبة، جدد المدير العام دعوته إلى بعض المستشفيات، التي لم تلتزم بعد، الى اعتماد الأعمال الجراحية المقطوعة، خصوصا وأن النسخة الجديدة المعدلة التي سوف تصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستعيد النظر بقيمة الأعمال الجراحية المقطوعة بحيث تصبح مساهمة الصندوق بين الـ80-90 في المئة من الكلفة الحقيقية لحوالي 260 عملا جراحيا مقطوعا.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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