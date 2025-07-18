ياسين جابر لـ"جدل": جلسة نيابية في 30 تموز لإصدار قانون إعادة هيكلة المصارف

كشف وزير المال ياسين جابر أنه "في 30 تموز سيكون هناك جلسة نيابية لإصدار قانون إعادة هيكلة المصارف".



وقال في مداخلة ضمن برنامج "جدل" عبر الـLBCI: "لا يجب أن تلجأ الحكومة إلى الاستدانة من أجل الإنفاق".



وأضاف: "ان شاء الله الأسبوع المقبل أو خلال أيام، سيكون هناك تعيين للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وسيبدأ حينئذ اعادة هيكلة القطاع للفصل بين 3 أقسام في القطاع: الانتاج والنقل والتوزيع".