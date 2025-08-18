كركي: بالأرقام تقديمات الضمان الصحية تؤشر إلى بداية حقيقية في مسار التعافي

اعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي ان نفقات الضمان زادت منذ بداية العام 2025 ولغاية تاريخه، للقطاع الصحي من إستشفاء وطبابة وأدوية، بنسبة ال 65 في المئة مقارنة مع كامل نفقات العام 2024.



وكشفت ان المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي اصدر قراراً قضى بموجبهما بصرف سلفات مالية جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية بلغت 322 مليار ليرة لبنانية، توزعت على الشكل التالي:



-150 مليار ليرة لبنانية بدل الأعمال الجراحية المقطوعة للمضمونين.

-172 مليار ليرة لبنانية بدل تكاليف علاج مرضى غسيل الكلى. وبالتالي، أصبح مجموع ما دفع حتى اليوم عن الأعمال الجراحية المقطوعة 1616 مليار ل.ل.



أما غير المقطوع أي أعمال الطبابة فقد تم تسديد 93 مليار ل.ل. حتى اليوم. كما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى نحو 816 مليار ل.ل. والتقديمات الصحية المتنوعة للأفراد التي تشمل المعاينات الطبيّة والدواء ناهزت الـ773 مليار ل.ل



وبذلك، يكون الضمان الاجتماعي قد سدد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 3298 مليار ل.ل. في النصف الأول من العام 2025، علما أن إجمالي النفقات الصحية لكامل العام 2024 لم يتجاوز الـ2000 مليار ل.ل.



وبحسب بيان الضمان فإن هذا التطور يؤشر وبالأرقام الفعلية الى أن الضمان دخل في مرحلة التعافي الجدية، وأن التقديمات الصحية تعود تدريجيًا إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.



وجدد كركي دعوة المستشفيات المتعاقدة مع الضمان إلى الإسراع في تقديم المعاملات لمعالجتها، بما يساهم في تسريع عمليات الدفع لها.



وفي السياق عينه، شدد كركي على أن "الإدارة لن تتهاون في ضمان حسن سير العلاقة مع مقدمي الخدمات الصحية، وأنها تحتفظ بحقها بإنذار ووقف السلفات المالية وفسخ عقود أي جهة متعاقدة لا تلتزم بشروط التعاون، وصولًا إلى اللجوء إلى القضاء المختص عند الضرورة، حرصا على حماية حقوق المضمونين وصون أموال الصندوق.



