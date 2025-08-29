الأخبار
اقتصاد
تجمع الشركات اللبنانية يعبر عن ارتياحه للنشاط الإقتصادي المحقق في موسم الصيف
2025-08-29 | 07:03
مشاهدات عالية
شارك
2
min
تجمع الشركات اللبنانية يعبر عن ارتياحه للنشاط الإقتصادي المحقق في موسم الصيف
عقد تجمع الشركات اللبنانية اجتماعاً برئاسة رئيسه باسم البواب في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله البحث في الأوضاع العامة وفي النشاط الاقتصادي المسجل في موسم الصيف، فضلاً عن متطلبات تحسين ظروف أعمال المؤسسات والشركات ولا سيما تسويات تعويض نهاية الخدمة.
وحضر الإجتماع بالإضافة إلى البواب كل من نائب رئيس التجمع هادي سوبرة وأمين المال باتريك شراباتي والأعضاء محمد أبو درويش، ألفونس ديب، مازن سنو، زياد شهاب الدين ورولا خوري وعبر تقنية zoom هشام أيلوش وسحر غدار.
ونوه التجمع في بيان، بالنتائج المحققة خلال موسم الصيف على الرغم من إنطلاقته المتأخرة، كون ذلك من شأنه إعطاء جرعة أوكسيجين للشركات والمؤسسات بمختلف قطاعاتها، بعد معاناة طويلة، مثنياً في هذا الإطار على الجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة لوضع البلاد على الطريق الصحيح ولإعادة الثقة بلبنان.
وشدد التجمع على ضرورة إعطاء السلطة أولوية كبيرة لتحسين ظروف عمل الشركات والمؤسسات الخاصة، الى جانب إهتمامها بالقضايا الإصلاحية، كون هذه الظروف تشكل عاملاً ضاغطاً وتحد من الإنتاجية والتنافسية.
وقال التجمع: "لم يعد مقبولاً إستمرار عمل المؤسسات الخاصة في ظل عدد من الأمور الأساسية العالقة، ومنها التسويات الضريبية، وتسويات تعويض نهاية الخدمة، ولا بد ايضاً من الذهاب سريعاً لتسهيل إنجاز المعاملات والإنتقال الى المعاملات الإلكترونية والحكومة الذكية".
كما شدد التجمع على "موضوع جوهري، يتمثل بضرورة مكافحة الإقتصاد غير الشرعي، الذي يشكل أكبر خطر يهدد الإقتصاد الشرعي وخزينة الدولة".
وأعلن التجمع أنه سيركز في المرحلة المقبلة على هذه الأمور بشكل أساسي، كاشفا أنه سيطلق إستمارة لاستطلاع رأي الشركات حول ظروف الأعمال ومتطلبات تحسينها، فضلاً عن تنظيم ورش عمل للإنخراط في الذكاء الإصطناعي.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
تجمع الشركات اللبنانية
الصيف
النشاط الاقتصادي
