الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

تجمع الشركات اللبنانية يعبر عن ارتياحه للنشاط الإقتصادي المحقق في موسم الصيف

2025-08-29 | 07:03
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تجمع الشركات اللبنانية يعبر عن ارتياحه للنشاط الإقتصادي المحقق في موسم الصيف
2min
تجمع الشركات اللبنانية يعبر عن ارتياحه للنشاط الإقتصادي المحقق في موسم الصيف

عقد تجمع الشركات اللبنانية اجتماعاً برئاسة رئيسه باسم البواب في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله البحث في الأوضاع العامة وفي النشاط الاقتصادي المسجل في موسم الصيف، فضلاً عن متطلبات تحسين ظروف أعمال المؤسسات والشركات ولا سيما تسويات تعويض نهاية الخدمة. 

وحضر الإجتماع بالإضافة إلى البواب كل من نائب رئيس التجمع هادي سوبرة وأمين المال باتريك شراباتي والأعضاء محمد أبو درويش، ألفونس ديب، مازن سنو، زياد شهاب الدين ورولا خوري وعبر تقنية zoom هشام أيلوش وسحر غدار. 

ونوه التجمع في بيان، بالنتائج المحققة خلال موسم الصيف على الرغم من إنطلاقته المتأخرة، كون ذلك من شأنه إعطاء جرعة أوكسيجين للشركات والمؤسسات بمختلف قطاعاتها، بعد معاناة طويلة، مثنياً في هذا الإطار على الجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة لوضع البلاد على الطريق الصحيح ولإعادة الثقة بلبنان.

وشدد التجمع على ضرورة إعطاء السلطة أولوية كبيرة لتحسين ظروف عمل الشركات والمؤسسات الخاصة، الى جانب إهتمامها بالقضايا الإصلاحية، كون هذه الظروف تشكل عاملاً ضاغطاً وتحد من الإنتاجية والتنافسية.

وقال التجمع: "لم يعد مقبولاً إستمرار عمل المؤسسات الخاصة في ظل عدد من الأمور الأساسية العالقة، ومنها التسويات الضريبية، وتسويات تعويض نهاية الخدمة، ولا بد ايضاً من الذهاب سريعاً لتسهيل إنجاز المعاملات والإنتقال الى المعاملات الإلكترونية والحكومة الذكية".

كما شدد التجمع على "موضوع جوهري، يتمثل بضرورة مكافحة الإقتصاد غير الشرعي، الذي يشكل أكبر خطر يهدد الإقتصاد الشرعي وخزينة الدولة".

وأعلن التجمع أنه سيركز في المرحلة المقبلة على هذه الأمور بشكل أساسي، كاشفا أنه سيطلق إستمارة لاستطلاع رأي الشركات حول ظروف الأعمال ومتطلبات تحسينها، فضلاً عن تنظيم ورش عمل للإنخراط في الذكاء الإصطناعي.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

تجمع الشركات اللبنانية

الصيف

النشاط الاقتصادي

LBCI التالي
جابر يستكمل اجتماعات العمل لمعالجة الأثر المترتّب على الرواتب وإلتقى المدير التنفيذي للبنك الدولي
جدول جديد لأسعار المحروقات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-06-02

إجتماع تشاركي بين الهيئات الإقتصادية ووزيرة السياحة للنهوض بالقطاع السياحي وإنجاح موسم الصيف

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-11

تجمع الشركات اللبنانية زار قباني مهنئاً: نُعوِّل على مجلس الإنماء والإعمار لإعادة البناء وتطوير البنية التحتية

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-27

الاشقر يعلن أن موسم السياحة في الصيف كان جيداً: الحجوزات في بيروت وصلت الى 90%

LBCI
منوعات
2025-07-02

دراسة تكشف معلومات صادمة: "الصيف هو موسم الطلاق"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:37

جابر يستكمل اجتماعات العمل لمعالجة الأثر المترتّب على الرواتب وإلتقى المدير التنفيذي للبنك الدولي

LBCI
أخبار لبنان
03:35

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2025-08-28

جابر استقبل كاريه وترأس إجتماعا تقنيا لمعالجة أزمة الرواتب: لمعايير علمية وعملية قابلة للتطبيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-26

الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
10:05

الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع عدد من الزعماء في الصين منهم قادة تركيا والهند وإيران وباكستان

LBCI
آخر الأخبار
10:04

الجيش الإسرائيلي: أنهينا سلسلة عمليات جنوب سوريا واعتقلنا مشتبها بهم بالتورط في الترويج لأنشطة إرهابية

LBCI
أخبار لبنان
09:52

"التقدمي" شارك بمؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي... ناصر: التنوع يجب أن يبقى تحت سقف الهوية الوطنية

LBCI
أخبار دولية
09:47

ترامب يطلب من الكونغرس اقتطاع نحو خمسة مليارات دولار من المساعدات الدولية

LBCI
أمن وقضاء
09:46

بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-08-28

بعد إعلان خبر خطوبتها... سيلينا غوميز تهنئ تايلور سويفت على طريقتها الخاصة

LBCI
أخبار دولية
14:59

وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى ضم غزة إذا رفضت حماس نزع سلاحها

LBCI
أخبار دولية
2025-08-24

إخماد حريق في محطة بميناء أوست لوغا الروسي

LBCI
اقتصاد
07:03

تجمع الشركات اللبنانية يعبر عن ارتياحه للنشاط الإقتصادي المحقق في موسم الصيف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:37

بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
08:02

وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
08:00

"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
07:47

عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة

LBCI
أخبار لبنان
07:29

توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
07:20

في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:34

قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
03:35

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:54

قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

LBCI
أمن وقضاء
08:16

بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح

LBCI
أمن وقضاء
04:26

الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...

LBCI
أخبار لبنان
13:23

الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
13:32

الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
15:05

مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More