الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
اقتصاد

جابر يستكمل اجتماعات العمل لمعالجة الأثر المترتّب على الرواتب وإلتقى المدير التنفيذي للبنك الدولي

2025-08-29 | 07:37
استكمل وزير المالية ياسين جابر اجتماعات العمل المخصصة لمعالجة الأثر المترتب على الرواتب والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام والنظام التقاعدي والضمان الاجتماعي جراء الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وبعد استعراض مجمل الاقتراحات تم وضع تصور نهائي بغية تصحيح الخلل والتوصل إلى حل يوازن بين تحسين معيشة العاملين ورفع قدراتهم الشرائية وبين وضع الميزانية العامة.

وقد حضر اجتماع اليوم إلى جانب الوزير جابر، المدير العام لوزارة اجورج معراوي، والممثل المقيم عن صندوق النقد الدولي فرديريكو ليما وممثلون عن البنك الدولي والممثلون المعنيون عن الجهات الحكومية والوزارية ومجلس الخدمة المدنية والخبراء المكلفون تقديم خبراتهم في هذا المجال.


وكان الوزير جابر التقى المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، بحث معه في تقديمات البنك والتي كان آخرها القرض المخصص لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي تضررت بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، كما كان بحث في المشاريع المشتركة بين وزارة المالية والبنك والمموّلة منه.

وقد اتفق جابر والملا على تحضير زيارة للمدراء التنفيذيين في البنك الدولي إلى لبنان في الخريف المقبل للاطلاع ميدانياً على احتياجاته والسبل الممكنة للإفادة من التقديمات التي قد يوفرها البنك للقيام بمشاريع حيوية لعدد من القطاعات.


والتقى جابر أيضاً رئيس الجامعة اللبنانية - الأميركية LAU الدكتور شوقي عبدالله مع وفد من الجامعة، حيث استكمل البحث في مجالات التعاون بين وزارة المالية والجامعة لناحية الإفادة من الطلاب المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في عملية بناء قواعد البيانات المعلوماتية التي تعمل الوزارة على تحديثها وتطويرها.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


اقتصاد
2025-08-28

جابر استقبل كاريه وترأس إجتماعا تقنيا لمعالجة أزمة الرواتب: لمعايير علمية وعملية قابلة للتطبيق

LBCI
اقتصاد
2025-07-31

جابر استقبل مدير مكتب البنك الدولي ووفد اتحاد رجال

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-26

توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-29

الصدي التقى وفدا من البنك الدولي وأعطى توجيهاته لترشيد استهلاك المياه في مغاسل محطات المحروقات

LBCI
اقتصاد
07:03

تجمع الشركات اللبنانية يعبر عن ارتياحه للنشاط الإقتصادي المحقق في موسم الصيف

LBCI
أخبار لبنان
03:35

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2025-08-28

جابر استقبل كاريه وترأس إجتماعا تقنيا لمعالجة أزمة الرواتب: لمعايير علمية وعملية قابلة للتطبيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-26

الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر

LBCI
آخر الأخبار
10:05

الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع عدد من الزعماء في الصين منهم قادة تركيا والهند وإيران وباكستان

LBCI
آخر الأخبار
10:04

الجيش الإسرائيلي: أنهينا سلسلة عمليات جنوب سوريا واعتقلنا مشتبها بهم بالتورط في الترويج لأنشطة إرهابية

LBCI
أخبار لبنان
09:52

"التقدمي" شارك بمؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي... ناصر: التنوع يجب أن يبقى تحت سقف الهوية الوطنية

LBCI
أخبار دولية
09:47

ترامب يطلب من الكونغرس اقتطاع نحو خمسة مليارات دولار من المساعدات الدولية

LBCI
أمن وقضاء
09:46

بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية

LBCI
فنّ
2025-08-28

بعد إعلان خبر خطوبتها... سيلينا غوميز تهنئ تايلور سويفت على طريقتها الخاصة

LBCI
أخبار دولية
14:59

وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى ضم غزة إذا رفضت حماس نزع سلاحها

LBCI
أخبار دولية
2025-08-24

إخماد حريق في محطة بميناء أوست لوغا الروسي

LBCI
اقتصاد
07:03

تجمع الشركات اللبنانية يعبر عن ارتياحه للنشاط الإقتصادي المحقق في موسم الصيف

LBCI
أخبار لبنان
08:37

بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
08:02

وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
08:00

"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
07:47

عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة

LBCI
أخبار لبنان
07:29

توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
07:20

في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش

LBCI
أخبار لبنان
00:34

قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
03:35

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:54

قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

LBCI
أمن وقضاء
08:16

بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح

LBCI
أمن وقضاء
04:26

الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...

LBCI
أخبار لبنان
13:23

الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
13:32

الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
15:05

مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور

