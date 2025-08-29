الأخبار
اقتصاد
جابر يستكمل اجتماعات العمل لمعالجة الأثر المترتّب على الرواتب وإلتقى المدير التنفيذي للبنك الدولي
2025-08-29 | 07:37
جابر يستكمل اجتماعات العمل لمعالجة الأثر المترتّب على الرواتب وإلتقى المدير التنفيذي للبنك الدولي
استكمل وزير المالية ياسين جابر اجتماعات العمل المخصصة لمعالجة الأثر المترتب على الرواتب والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام والنظام التقاعدي والضمان الاجتماعي جراء الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وبعد استعراض مجمل الاقتراحات تم وضع تصور نهائي بغية تصحيح الخلل والتوصل إلى حل يوازن بين تحسين معيشة العاملين ورفع قدراتهم الشرائية وبين وضع الميزانية العامة.
وقد حضر اجتماع اليوم إلى جانب الوزير جابر، المدير العام لوزارة اجورج معراوي، والممثل المقيم عن صندوق النقد الدولي فرديريكو ليما وممثلون عن البنك الدولي والممثلون المعنيون عن الجهات الحكومية والوزارية ومجلس الخدمة المدنية والخبراء المكلفون تقديم خبراتهم في هذا المجال.
وكان الوزير جابر التقى المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، بحث معه في تقديمات البنك والتي كان آخرها القرض المخصص لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي تضررت بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، كما كان بحث في المشاريع المشتركة بين وزارة المالية والبنك والمموّلة منه.
وقد اتفق جابر والملا على تحضير زيارة للمدراء التنفيذيين في البنك الدولي إلى لبنان في الخريف المقبل للاطلاع ميدانياً على احتياجاته والسبل الممكنة للإفادة من التقديمات التي قد يوفرها البنك للقيام بمشاريع حيوية لعدد من القطاعات.
والتقى جابر أيضاً رئيس الجامعة اللبنانية - الأميركية LAU الدكتور شوقي عبدالله مع وفد من الجامعة، حيث استكمل البحث في مجالات التعاون بين وزارة المالية والجامعة لناحية الإفادة من الطلاب المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في عملية بناء قواعد البيانات المعلوماتية التي تعمل الوزارة على تحديثها وتطويرها.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
ياسين جابر
الرواتب
القطاع العام
البنك الدولي
تجمع الشركات اللبنانية يعبر عن ارتياحه للنشاط الإقتصادي المحقق في موسم الصيف
السابق
اقتصاد
2025-08-28
اقتصاد
0
اقتصاد
2025-07-31
اقتصاد
0
آخر الأخبار
2025-08-26
آخر الأخبار
0
أخبار لبنان
2025-07-29
أخبار لبنان
اقتصاد
07:03
اقتصاد
0
أخبار لبنان
03:35
أخبار لبنان
0
اقتصاد
2025-08-28
اقتصاد
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-26
تقارير نشرة الاخبار
آخر الأخبار
10:05
آخر الأخبار
أخبار لبنان
09:52
أخبار دولية
09:47
أمن وقضاء
09:46
فنّ
2025-08-28
فنّ
0
أخبار دولية
14:59
أخبار دولية
0
أخبار دولية
2025-08-24
أخبار دولية
0
اقتصاد
07:03
اقتصاد
أخبار لبنان
08:37
أخبار لبنان
0
أخبار لبنان
08:02
أخبار لبنان
0
أخبار لبنان
08:00
أخبار لبنان
0
أمن وقضاء
07:47
أمن وقضاء
0
أخبار لبنان
07:29
أخبار لبنان
0
أمن وقضاء
07:20
أمن وقضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تقارير نشرة الاخبار
أخبار لبنان
00:34
أخبار لبنان
أخبار لبنان
03:35
أخبار لبنان
أخبار لبنان
14:54
أخبار لبنان
أمن وقضاء
08:16
أمن وقضاء
أمن وقضاء
04:26
أمن وقضاء
أخبار لبنان
13:23
أخبار لبنان
أخبار لبنان
13:32
أخبار لبنان
أخبار لبنان
15:05
أخبار لبنان
