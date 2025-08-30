وزير الاقتصاد: يد القانون ستطال كل من يعبث بصحة الناس أو يتاجر بقوتهم اليومي

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط أن "مفرزة حلبا القضائية ضبطت نحو ٨ أطنان من مقطعات الدجاج المهرّبة، وعلى الأثر كلفت المديرية العامة للاقتصاد والتجارة فرقها الرقابية في الشمال بالكشف الميداني بالشراكة مع الأمن العام اللبناني ومواكبته، وتبيّن وجود كميات فاسدة لا تراعي أدنى معايير السلامة الغذائية، مع انبعاث روائح كريهة".



وأشار الى أنه بناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي غسان باسيل، تم إتلاف البضائع وختم المستودع بالشمع الأحمر، وتنظيم محضر ضبط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين.



وشدد وزير الاقتصاد على أن يد القانون ستطال كل من يعبث بصحة الناس أو يتاجر بقوتهم اليومي، وأن الوزارة بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية ستواصل ضرب شبكات التهريب والغش.