اقتصاد

شقير بحث مع وفد برلماني مدغشقري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة

2025-09-11 | 05:13
0min
شقير بحث مع وفد برلماني مدغشقري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً برلمانياً مدغشقرياً برئاسة السيناتور تسيبو مهالاو ريتشارد وعضوية النائبين سيلفي ليفا جرفيس وفيينينا ريتشارد ديري، يرافقهم القنصل الفخري لمدغشقر في بيروت محمد الجوزو.
وجرى خلال اللقاء البحث في آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومدغشقر، وسبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وبهذه المناسبة، قدّم شقير للوفد كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان، فيما قدّم السيناتور تسيبو مهالاو ريتشارد باسم الوفد ميدالية تذكارية من مدغشقر.
 
 
أخبار لبنان

اقتصاد

برلماني

مدغشقري

تعزيز

التعاون

الاقتصادي

والاستثمارات

المشتركة

