الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

وزير الاقتصاد لأصحاب المولدات الخاصة: بعد انتهاء مهلة الـ45 يوماً ستتخذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق أي مخالف

2025-09-23 | 09:31
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الاقتصاد لأصحاب المولدات الخاصة: بعد انتهاء مهلة الـ45 يوماً ستتخذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق أي مخالف
3min
وزير الاقتصاد لأصحاب المولدات الخاصة: بعد انتهاء مهلة الـ45 يوماً ستتخذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق أي مخالف

أصدر  وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، مذكرة موجهة إلى جميع أصحاب المولدات الخاصة، وذلك في إطار متابعة جدية وصارمة لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 2025/31 تاريخ 12 آب 2025، والرامي إلى ضمان الالتزام المطلق بالقوانين والأنظمة المرعية.

وأكد الوزير" أن الوزارة، بعد انتهاء المهلة المحددة بخمسة وأربعين يوماً، ستتخذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق أي مخالف، تصل إلى تنظيم محاضر ضبط، حجز المولدات ومصادرتها، وإحالة أصحابها إلى القضاء المختص من دون أي تساهل".

وشدد بساط على "وجوب تركيب العدادات لجميع المشتركين، الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، ضمان استمرارية التغذية، احترام المعايير البيئية، والتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية".

وإذ أثنى على تجاوب شريحة واسعة من أصحاب المولدات حتى الآن، أكد "أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون بحزم حمايةً للمستهلكين وللصالح العام.

نص المذكرة

وجاء في المذكرة:

"إلى: جميع أصحاب المولدات الخاصة

الموضوع: التأكيد على الالتزام بالتدابير والإجراءات القانونية المتعلقة بتشغيل المولدات الخاصة إشارةً إلى:

• تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2025/31 تاريخ 2025/8/12، المتعلق ب"اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية لضمان التقيد المطلق والالتزام الكامل لجميع أصحاب المولدات الخاصة بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة"

واستنادًا إلى:

• الصلاحيات المخولة لوزارة الاقتصاد والتجارة في متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الهادفة إلى حماية المستهلك، وتنظيم المنافسة، وضمان عدالة الأسعار وجودة الخدمات. 

 

وبما أن:

• المهلة المحددة بخمسة وأربعين (45) يومًا في تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء شارفت على الانتهاء.

• المتابعة الميدانية والكشوفات الدورية التي نفذتها الفرق الرقابية في الوزارة أظهرت تحمنًا ملحوظًا في مستوى الالتزام لدى شريحة واسعة من أصحاب المولدات مع بقاء تفاوت قيد المعالجة.

 

لذلك، تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على ما يني:

1. تركيب العدادات واعتماد التسعيرة الرسمية:

• وجوب تركيب عدادات الكترونية لجميع المشتركين دون استثناء.

• اعتماد العدادات وحدها لاحتساب الاستهلاك.

• التقيد بالتسعيرة الرسمية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وعدم استيفاء أي بدلات إضافية تحت أي ذريعة.

2. ضمان استمرارية التغذية:

• تأمين التغذية الكهربائية للمشتركين بصورة مستمرة خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي الرسمي

• الامتناع عن أي تقنين أو تمييز غير مبرر في التغذية.

3. الالتزام بالمعايير البيئية:

• التقيد بالشروط والمعايير البيئية، بما في ذلك تركيب الفلاتر والتجهيزات المطابقة للمواصفات لصادرة عن وزارة البيئة، حرصًا على الصحة والسلامة العامة.

4. التعاون مع الأجهزة الرقابية:

• التعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة ومع القوى الأمنية المختصة.

• تمكين هذه الأجهزة من تنفيذ مهماتها وضبط المخالفات دون أي عرقلة.

وإذ تُثني الوزارة على التجاوب الذي أبدي حتى تاريخه، فإنها تُشدد على أن أي تقاعس أو مخالفة بعد انقضاء المهلة المحددة سيعرض المخالفين لإجراءات وعقوبات صارمة، تشمل تنظيم محاضر ضبط، حجز المولدات ومصادرتها، وإحالة أصحابها إلى المراجع القضائية المختصة دون أي تساهل.

لذلك، يُطلب من جميع أصحاب المولدات الخاصة التقيد التام والكامل بمضمون هذه المذكرة تحت طائلة المسؤولية".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

الاقتصاد

لأصحاب

المولدات

الخاصة:

انتهاء

الـ45

يوماً

ستتخذ

إجراءات

وعقوبات

صارمة

مخالف

LBCI التالي
ارتفاع في أسعار المحروقات
وفد صندوق النقد يراجع مسار الإصلاحات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-13

مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-14

تعميم من الحكومة لضبط عمل المولدات الخاصة ومنح مهلة 45 يوماً لتسوية الأوضاع

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-06

أمن دولة: 48 محضراً بحق أصحاب مولدات مخالفة في الأشرفية

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-03

مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
13:32

البستاني يقدّم مشروع قانون لتسوية أوضاع الودائع بالليرة وتحفيز دفع ضريبة الدخل

LBCI
اقتصاد
05:47

بو نادر: الصناعات الغذائية أولى في التصدير بفضل السمعة والجودة

LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-22

وفد صندوق النقد يراجع مسار الإصلاحات

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
15:54

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتفعيل إجراءات المحاسبة ضد تهور الحكومة الإسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
15:43

ولي العهد الكويتي بالنيابة عن دول الخليج: ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الغادرة التي طالت قطر وهو اعتداء على جميع دول الخليج

LBCI
آخر الأخبار
15:37

ولي العهد الكويتي: الصمت لم يعد خيارا والمسؤولية على عاتق المجتمع الدولي لخلق مسار لحل الدولتين

LBCI
آخر الأخبار
15:28

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني نسيان هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023

LBCI
أخبار دولية
14:52

ترامب ألغى اجتماعًا مع كبار القادة الديمقراطيين في الكونجرس... وشومر: "ترامب يفضل افتعال الفوضى على أداء عمله"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:39

أمن الدولة أوقفت فلسطينيا مطلوبا بجرائم سرقة ومخدرات

LBCI
آخر الأخبار
11:53

أ.ف.ب: وفاة رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين المشتبه بضلوعه في قضية التمويل الليبي لساركوزي

LBCI
أخبار لبنان
07:47

بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة

LBCI
رياضة
13:43

استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
13:40

منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:39

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)

LBCI
حال الطقس
02:48

الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية

LBCI
أخبار لبنان
07:47

بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

LBCI
أمن وقضاء
06:00

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
12:22

رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً

LBCI
أخبار لبنان
02:28

تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025

LBCI
أمن وقضاء
08:30

الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More