كركي: التقديمات الصحيّة تزداد بشكل مضطرد تجاوزت الـ224% و105 مليار ل.ل دفعة جديدة للأطباء والمستشفيات

2025-10-06 | 05:09
كركي: التقديمات الصحيّة تزداد بشكل مضطرد تجاوزت الـ224% و105 مليار ل.ل دفعة جديدة للأطباء والمستشفيات

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن النتائج الأوّليّة لفرع ضمان المرض والأمومة لغاية 30/9/2025، أثبت أنّ الضمان سلك طريق التعافي وأنّ تقديماته الصحيّة تعود بصورة تدريجيّة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.وقد بيّنت الإحصاءات أنّ قيمة التقديمات الصحيّة منذ بداية العام 2025 ولغاية نهاية أيلول 2025 بلغت 3842 مليار ل.ل. بزيادة نسبتها 212% عن تلك المدفوعة عن كامل العام 2024 والتي بلغت 1811 مليار ل.ل.
 
ولفت في بيان، الى أنّ ثقة المضمونين بالضمان ودوره المحوريّ في صون الأمن الصحّي بدأت تعود تدريجيًّا وانعكست زيادة ملحوظة في إقبالهم على تقديم معاملاتهم الصحيّة، بحيث بيّنت إحصائيّات الصندوق في ما خصّ التقديمات الصحيّة خارج الاستشفاء بأنّ قيمة الاستمارات الطبيّة المدفوعة للمضمونين بلغت قيمتها حوالي 1020 مليار ل.ل. منذ بداية العام 2025 حتى تاريخه بزيادة قدرها 224% عن كامل قيمة الاستمارات الطبيّة المدفوعة للعام 2024 والتي بلغت 450 مليار ل.ل. 
     
كما أصدر كركي 3 قرارات جديدة حملت الأرقام 960 و961 و962  قضى بموجبها دفع سلفات ماليّة للمستشفيات والأطباء على الشكل الآتي: 

-32 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 60%
-46 مليار ليرة عن الأعمال الاستشفائيّة غير المقطوعة (الطبابة)
-27 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 75%

وأكد كركي أنّ "إدارة الصندوق ماضية في تسريع وتيرة الدفع ضمن مهَلٍ لا تتجاوز أسبوعاً واحداً في معظم الحالات"، داعياً المضمونين والجهات الصحيّة المتعاقدة إلى "الإسراع في تقديم معاملاتهم وفق الأصول، ومجدّداً التحذير من أيّة تجاوزات أو مخالفات قد تؤدي إلى تجميد السلفات أو فسخ العقود أو الادّعاء أمام القضاء المختصّ عند الاقتضاء، حفاظاً على المال العام وحقوق المضمونين". 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


