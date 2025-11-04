الأخبار
اقتصاد

مصرف لبنان يحذر من رابط إلكتروني: يقوم بالترويج لعروض مالية وهمية

2025-11-04 | 07:43
مصرف لبنان يحذر من رابط إلكتروني: يقوم بالترويج لعروض مالية وهمية
مصرف لبنان يحذر من رابط إلكتروني: يقوم بالترويج لعروض مالية وهمية

أعلن مصرف لبنان أن الرابط الالكتروني https://mype.lat/mz/?lb=2610201640 يدعي زوراً أنه يرتبط بمصرف لبنان، ويقوم بالترويج لعروض مالية وهمية كما يدعو، بشكل مضلل الأفراد الى تقديم معلوماتهم الشخصية أو المصرفية مقابل فرصة لربح مبلغ من المال.

وأكد مصرف لبنان في بيان، ألا علاقة له بهذا الرابط أو بأي حملة ترويجية مماثلة. 

وقال: "في حال تلقيكم رسائل أو بريدا إلكترونيا أو روابط مشابهة، يقتضي التنبه إلى ضرورة عدم الضغط أو فتح أي روابط أو مرفقات وعدم مشاركة تفاصيل الحسابات أو البطاقات المصرفية أو المعلومات الشخصية".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

مصرف لبنان

رابط إلكتروني

