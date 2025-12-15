الأخبار
اقتصاد
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
2025-12-15
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
أشارت مصادر مالية إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير لعرضه على مجلس الوزراء وتستمر في الوقت ذاته المناقشات مع صندوق النقد من أجل التوصل إلى صيغة لا تواجه اعتراضات كبيرة من الصندوق.
المصادر وصفت الصيغة بأنها القانون الذي لا يمكن أن يرضي الجميع لا المصارف ولا مصرف لبنان ولا الحكومة ولا الصندوق ولا المودع.وأشارت المصادر إلى تعديلات ستدخل حتما إلى الصيغة عند ناقشها في مجلس النواب.
وقالت إن المشروع لا يعلن أبدا القضاء على القطاع المصرفي الحالي في لبنان كما يروج البعض،بل سيخضع هذا القطاع ومصرف لبنان لعملية تقييم من خلال شركات تدقيق دولية ووفقا للمعايير الدولية تحدد الخسائر وعلى هذا الأساس يتم اتخاذ القرار في شأن المصارف ومدى إمكانية استمرار البعض منها إضافة إلى ما سيتحمله المودع من خسائر أيضا وما سيؤول إلى الخزينة من واجب الدعم المطلوب لتغطية الفجوة.
أخبار لبنان
اقتصاد
مالية:
إنجاز
مشروع
قانون
الفجوة
المالية
تقدير
مقالات ذات صلة
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
0
أخبار لبنان
2025-10-01
سلام عرض مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية
أخبار لبنان
2025-10-01
سلام عرض مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ما هو موقف جمعية المصارف من مشروع قانون الفجوة المالية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ما هو موقف جمعية المصارف من مشروع قانون الفجوة المالية؟
0
أخبار لبنان
2025-12-07
رئيس الحكومة: الانتخابات النيابية ستُقام في موعدها وسنعرض مشروع قانون الفجوة المالية
أخبار لبنان
2025-12-07
رئيس الحكومة: الانتخابات النيابية ستُقام في موعدها وسنعرض مشروع قانون الفجوة المالية
0
اقتصاد
02:24
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:24
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ما هو موقف جمعية المصارف من مشروع قانون الفجوة المالية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ما هو موقف جمعية المصارف من مشروع قانون الفجوة المالية؟
0
اقتصاد
13:32
وكيل جمعية المصارف يشرح للـLBCI الدوافع وراء الكتاب الموجه الى المسؤولين
اقتصاد
13:32
وكيل جمعية المصارف يشرح للـLBCI الدوافع وراء الكتاب الموجه الى المسؤولين
0
اقتصاد
06:00
جابر عرض مع ليما مراحل التنسيق مع صندوق "النقد الدولي": الحكومة ملتزمة تنفيذ إصلاحات مسؤولة وشفافة
اقتصاد
06:00
جابر عرض مع ليما مراحل التنسيق مع صندوق "النقد الدولي": الحكومة ملتزمة تنفيذ إصلاحات مسؤولة وشفافة
أخبار لبنان
04:02
الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية ومكافحة الفساد مع اللواء لاوندس
أخبار لبنان
04:00
الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج جولة البعثات الديبلوماسية في جنوب الليطاني وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع باريس
أمن وقضاء
03:51
الجمارك: ضبط مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية في البقاع وألبسة مهرّبة في صيدا
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
0
آخر الأخبار
2025-12-15
مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله
آخر الأخبار
2025-12-15
مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله
0
أمن وقضاء
11:20
جولة لعدد من السفراء والقائمين بأعمال السفارات والملحقين العسكريين في جنوب الليطاني... قائد الجيش: الهدف الأساسي هو تأمين الاستقرار
أمن وقضاء
11:20
جولة لعدد من السفراء والقائمين بأعمال السفارات والملحقين العسكريين في جنوب الليطاني... قائد الجيش: الهدف الأساسي هو تأمين الاستقرار
0
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
0
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-12-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-12-2025
0
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
0
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
16:23
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله
أخبار دولية
16:23
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية
0
أخبار لبنان
13:47
الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"
أخبار لبنان
13:47
الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!
1
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
2
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
3
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
4
أمن وقضاء
11:16
"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود
أمن وقضاء
11:16
"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود
5
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
6
اقتصاد
08:02
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
اقتصاد
08:02
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
7
أمن وقضاء
12:51
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية
أمن وقضاء
12:51
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية
8
أمن وقضاء
12:37
الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
12:37
الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه
