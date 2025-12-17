كركي: مضاعفة البدل المالي المقطوع للمؤسسات المتعاقدة مع الضمان

أفادت مديريّة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أنه استناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1446 المتخذ في الجلسة عدد 1134 تاريخ 10/12/2025 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام للضمان محمد كركي مذكّرة إعلامية بتاريخ 16/12/2025 حملت الرقم 820 قضى بموجبها تعديل قيمة البدل المقطوع للمؤسسات المتعاقدة، عن كل مستفيد، لتقديم العناية الطبية إلى الأجراء المضمونين العاملين لديها ولأفراد عائلاتهم المستفيدين، لتصبح كالتالي:



• 19 مليون ل.ل. سنوياً بدلاً من 8 مليون و366 ألف ل.ل.

• 4 مليون 750 ألف ل.ل. فصليا. بدلاً من مليونان و91 ألف ل.ل.

• مليون و583 ألف ل.ل. شهرياً. بدلاً من 697 ألف ل.ل.



ويستثنى من مفاعيل هذه المذكّرة الأعمال الطبيّة التالية وتبقى على عاتق الصندوق:



• جراحة القلب المفتوح.

• غسيل الكلى

• غسيل الدم من الكوليسترول.

• زراعة نقي العظم.

• زراعة الأعضاء البشرية.

• لاالمستلزمان الطبيان TAVI وLVAD والأعمال الطبية الملازمة لهما.



ويعمل بهذه المذكرة الإعلامية اعتباراً من تاريخ 1/1/2026.



وقالت مديريّة العلاقات العامة: "يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المؤسسات التي ترغب بتأمين العناية الطبيّة والاستشفائيّة مباشرةً لأجرائها "من دون المرور بالصندوق" من خلال شركات التأمين أو شركات الإدارة الصحيّة أو بوسائلها الخاصّة (المستشفيات على سبيل المثال). وتستحصل بالمقابل على مبلغ مالي مقطوع من الصندوق عن كل مستفيد".



وأضافت: "يشدّد المدير العام على حرص إدارة الصندوق على ضمان استمرارية التغطية الصحية الشاملة للأجراء، مع الإبقاء على تحمّله الكامل للأعمال الطبية الكبرى والمكلفة، بما ينعكس تحسيناً في مستوى الخدمات المقدّمة للمضمونين وأفراد عائلاتهم. كما يؤكّد كركي أنّه عازم على تطوير وتحسين كل أنواع الخدمات في الصندوق وعودته ليكون بمقدّمة المؤسسات التي تصون الأمنين الصحّي والاجتماعي في البلاد".