اقتصاد
تراجع في أسعار المحروقات...
2026-01-09 | 02:13
مشاهدات عالية
شارك
0
min
تراجع في أسعار المحروقات...
إنخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 2000 ليرة لبنانية والمازوت 3000 ليرة لبنانية، فيما بقي سعر الغاز مستقرًا.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- البنزين 95 أوكتان: 1306.000 ليرة لبنانية
- البنزين 98 أوكتان: 1346.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1229.000 ليرة لبنانية
- الغاز: 1189.000 ليرة لبنانية
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
أسعار
المحروقات...
وزير الاقتصاد: مجموعة واسعة من خدماتنا أصبحت ممكننة كليّاً
السابق
آخر الأخبار
06:23
رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبيّ وصلا إلى مطار بيروت
أخبار لبنان
06:14
الرئيس عون يطّلع على تفاصيل اتفاقية الاستكشاف البحري في البلوك 8
أخبار دولية
05:55
البابا لاوون الرابع عشر: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم
أخبار لبنان
05:47
توتال إنرجيز تدخل رخصة الإستكشاف البحريّ للبلوك 8
أخبار دولية
05:40
خامنئي: إيران لن تتراجع في مواجهة مثيري الشغب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:20
موقع مطارات دبي: إلغاء 6 رحلات جوية على الأقل من دبي إلى عدة مدن إيرانية
آخر الأخبار
04:20
موقع مطارات دبي: إلغاء 6 رحلات جوية على الأقل من دبي إلى عدة مدن إيرانية
0
آخر الأخبار
11:53
مجلس الشيوخ الأميركيّ يوافق بغالبية 52 صوتًا مقابل 47 على قرار من شأنه أن يمنع ترامب من القيام بأي عمل عسكريّ إضافيّ في فنزويلا من دون تفويض من الكونغرس
آخر الأخبار
11:53
مجلس الشيوخ الأميركيّ يوافق بغالبية 52 صوتًا مقابل 47 على قرار من شأنه أن يمنع ترامب من القيام بأي عمل عسكريّ إضافيّ في فنزويلا من دون تفويض من الكونغرس
0
آخر الأخبار
07:10
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: هنأنا الرئيس عون على الإنجازات التي قمنا بها وعلينا الإكمال بهذا النفس وكل العالم يتكل علينا
آخر الأخبار
07:10
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: هنأنا الرئيس عون على الإنجازات التي قمنا بها وعلينا الإكمال بهذا النفس وكل العالم يتكل علينا
0
أخبار لبنان
04:38
الحجار من عين التينة: التحضيرات للانتخابات النيابية تسير وفق مواعيدها ونستفيد من خبرة بري ووطنيته
أخبار لبنان
04:38
الحجار من عين التينة: التحضيرات للانتخابات النيابية تسير وفق مواعيدها ونستفيد من خبرة بري ووطنيته
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:37
انطلاق مباحثات عراقجي في لبنان… التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
03:37
انطلاق مباحثات عراقجي في لبنان… التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إذا كان عملك ضمن هذه الفئات فمستقبلك المهني بأمان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إذا كان عملك ضمن هذه الفئات فمستقبلك المهني بأمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يبني إمبراطورية نفط
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يبني إمبراطورية نفط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في حلب... التصعيد سيد الموقف وإسرائيل وتركيا تدخلان على خط الاشتباك
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في حلب... التصعيد سيد الموقف وإسرائيل وتركيا تدخلان على خط الاشتباك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حصر السلاح شمال الليطاني pending
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حصر السلاح شمال الليطاني pending
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الحاكم يتحرك لاستعادة أموال مختلسة وأموال من الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الحاكم يتحرك لاستعادة أموال مختلسة وأموال من الدولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ايران في لبنان مجددًا لهذا السبب..
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ايران في لبنان مجددًا لهذا السبب..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحل هلي ابن فيروز وبقيت اغنيته : "سلملي عليه...انت يلي بتفهم عليه"
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحل هلي ابن فيروز وبقيت اغنيته : "سلملي عليه...انت يلي بتفهم عليه"
1
فنّ
13:40
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
فنّ
13:40
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
2
أخبار لبنان
11:59
وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات
أخبار لبنان
11:59
وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات
3
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
4
خبر عاجل
09:57
وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز
خبر عاجل
09:57
وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز
5
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
6
أخبار لبنان
07:28
سلام: أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش وأؤكّد الحاجة إلى دعمه لوجستيًا وماديًا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها في أسرع وقت
أخبار لبنان
07:28
سلام: أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش وأؤكّد الحاجة إلى دعمه لوجستيًا وماديًا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها في أسرع وقت
7
أمن وقضاء
08:40
عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...
أمن وقضاء
08:40
عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...
8
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
