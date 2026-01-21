لجنة المال أنهت دراسة موازنة ٢٠٢٦ وسيرفع كنعان تقريره إلى رئيس المجلس في الساعات المقبلة

أنهت لجنة المال، منذ بعض الوقت، دراسة موازنة ٢٠٢٦، وسيرفع رئيس اللجنة ابراهيم كنعان تقريره إلى رئيس المجلس في الساعات المقبلة على أن تلتئم الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها الأسبوع المقبل قبل انقضاء المهلة الدستورية.

