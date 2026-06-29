لجنة المال تُنصف عناصر الجمارك وتُقرّ صندوق تقاعد للطوبوغرافيين

اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أقرار اقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية مع بعض التعديلات، بعد استطلاع رأي الحكومة وإدارة الجمارك وهيئة التشريع والاستشارات.

اما بالنسبة الى اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام، فأشار كنعان الى وجود قرار صادر عن المجلس الدستوري عام 2025 أبطل نصاً مشابهاً للنص المعروض أمام اللجنة، ما وضعها أمام معضلة قانونية لإيجاد حل لمجموعة من المستحقين للترفيع إلى رتبة ضابط. وحرصاً على عدم تجاوز قرار المجلس الدستوري واحتراماً لصلاحيات السلطة التنفيذية، قررت اللجنة مخاطبة الحكومة لأخذ رأيها، على أن يُدرج الاقتراح على جدول أعمال جلسة مقبلة بعد ورود جواب الحكومة مجتمعة، بما يضمن سلامة القرار القانوني وحفظ حقوق المستحقين.

ووافقت اللجنة على إنشاء صندوق تقاعدي للطوبوغرافيين المجازين في لبنان، وطلبت إعادة صياغة بعض المواد بما يتلاءم مع ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات، التي أحالتها الحكومة إلى رئيس مجلس النواب.