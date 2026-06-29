عربيد رحب بتعليق مرسوم الرسوم الجمركية: يراعي دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

كتب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي شارل عربيد على منصة "اكس": ‏حسناً فعل مجلس الوزراء بتعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 الذي يقضي بتعديل الجدول المتعلق بالرسم الجمركي المرتبط بالمنتجات المستوردة.

يراعي قرار مجلس الوزراء اليوم الواقع الحالي للبنان ودقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً الفئات الأكثر هشاشة، ولا يغيّب ضرورة إرساء مفاهيم الحوكمة التنظيمية والمالية السليمة للقطاع البيئي، والنوايا النبيلة خلف القانون الصادر في هذا المجال.

ونحن إذن نشكر دولة الرئيس سلام والوزراء، نثمن الجهد التشاوري الذي سبق هذا القرار، والذي يعبر عن حس مسؤول وتشاركي في ظرفٍ دقيق".