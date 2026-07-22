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اقتصاد

"الزراعة" أطلقت الشباك الموحّد وأعلنت سلة إصلاحات إدارية ورقمية... هاني: الوزارة تربط بين 3 مسارات متكاملة

2026-07-22 | 10:10
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&quot;الزراعة&quot; أطلقت الشباك الموحّد وأعلنت سلة إصلاحات إدارية ورقمية... هاني: الوزارة تربط بين 3 مسارات متكاملة
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"الزراعة" أطلقت الشباك الموحّد وأعلنت سلة إصلاحات إدارية ورقمية... هاني: الوزارة تربط بين 3 مسارات متكاملة

أطلقت وزارة الزراعة رسميا الشباك الموحد، برعاية الوزير نزار هاني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وأعلنت سلة متكاملة من الإصلاحات الإدارية والرقمية، في خطوة تعد محطة مفصلية في مسار تحديث الإدارة العامة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يواكب تطلعات المواطنين والمزارعين، ويؤسس لإدارة زراعية أكثر كفاءة وفعالية، قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة.

وحضر الحفل الذي أقيم في مبنى وزارة الزراعة - الجناح، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان نورا أورابح حداد، المدير العام لرئاسة الجمهورية رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة أنطوان شقير، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المفتشة العامة الصحية والاجتماعية والزراعية نضال الراعي، المدير العام للزراعة لويس لحود، إلى جانب عدد من المديرين العامين، وممثلي الهيئات الرقابية، والمنظمات الدولية، وشركاء الوزارة، وفاعليات القطاع الزراعي، والإعلاميين.

لحود 

وأكد المدير العام للزراعة لويس لحود الذي أن "الوزارة تؤدي دورا وطنيا محوريا في خدمة القطاع الزراعي، من خلال هيكليتها الإدارية التي تضم أربع مديريات، ومصالح إقليمية، ومراكز زراعية منتشرة على امتداد الأراضي اللبنانية، بما يضمن وصول الخدمات والإرشاد الزراعي إلى جميع المزارعين".

وأشار إلى أن الوزارة، رغم مختلف التحديات، تواصل تنفيذ برامجها وخططها التنموية.

كفوري 

ثم قدمت رنا كفوري عرضا تقنيا تناول رؤية وزارة الزراعة للتحول الرقمي، واستعرضت أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة في إطار تحديث الإدارة والخدمات الإلكترونية.

وتطرقت إلى نظام CTS لتتبع المعاملات إلكترونيا، والذي "يتيح للمواطنين وأصحاب العلاقة متابعة معاملاتهم بصورة مباشرة وشفافة، بما يختصر الوقت ويرفع كفاءة الأداء".

كما عرضت للمنصة الوطنية للتدريب والإرشاد الزراعي Agri-Learning، التي توفر برامج تعليمية وإرشادية للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، بما يضمن وصول المعرفة الحديثة إليهم، وتعزيز تطبيق أفضل الممارسات الزراعية.

وتحدثت عن منصة LERV الخاصة بالتسجيل الإلكتروني للأصناف النباتية والشتول والبذور المستوردة، والتي تشكل الأساس لإنشاء السجل الوطني للأصناف الزراعية (National Catalog of Varieties). كما تم عرض الخدمات الزراعية المتاحة عبر منصة "دولتي" (DAWLATI)، إلى جانب الإعلان عن إطلاق الرقم الساخن 1789، ليكون قناة مباشرة بين الوزارة والمزارعين والمواطنين لتلقي الاستفسارات والإرشادات ومتابعة الخدمات.

وفي إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى الإدارات العامة اللبنانية، أعلنت الوزارة إطلاق العمل رسميا بالتوقيع الإلكتروني، لتصبح وزارة الزراعة أول إدارة عامة في لبنان تعتمد هذه الخدمة، في خطوة تعزز سرعة إنجاز المعاملات، وترفع مستوى الشفافية، وتحد من استخدام المعاملات الورقية.

لوحة معلومات المشاريع

وتخلل الجلسة الافتتاحية عرض قدمته مستشارة وزير الزراعة سوسن بو فخر الدين حول لوحة معلومات المشاريع (Projects Dashboard)، المدعومة من شبكة شركاء الزراعة، والتي توفر منصة وطنية متكاملة تضم أبرز البرامج والمبادرات والمشاريع الزراعية المنفذة في لبنان.

وبينت أن هذه المنصة تتيح معرفة أماكن تنفيذ المشاريع، والجهات الممولة، والقطاعات والمناطق المستفيدة، والفجوات التي ما زالت بحاجة إلى تدخل، بما يعزز الشفافية، ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المانحة والشركاء، ويمنع ازدواجية المشاريع، ويوجه الدعم نحو الأولويات الفعلية للقطاع الزراعي.

مكي 

وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية أن "التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية في بناء الإدارة العامة الحديثة، وأن وزارة الزراعة تمثل اليوم نموذجا متقدما في هذا المجال".

ولفت إلى أن "التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أتاح إنجاز نحو 10% من خدمات الوزارة بشكل رقمي، والتي باتت متاحة اليوم عبر منصة "دولتي"، في خطوة عملية تعكس جدية هذا المسار وإمكان البناء عليه في المراحل المقبلة".

هاني 

أما وزير الزراعة فأكد أن "افتتاح الشباك الموحّد والإعلان عن سلّة الإصلاحات الإدارية والرقمية لا يمثلان مجرد إطلاق خدمات جديدة، بل يشكلان مسارا إصلاحيا متكاملا يهدف إلى بناء وزارة حديثة قادرة على قيادة عملية النهوض بالقطاع الزراعي اللبناني".

وأعلن "إطلاق سبعة محاور إصلاحية مترابطة تشمل إعادة هيكلة الوزارة، وتعزيز قدراتها الإدارية والبشرية، وافتتاح الشباك الموحد، وتسريع التحول الرقمي، واعتماد سجل وطني للمزارعين، وإطلاق نظام تتبع المنتجات الزراعية من الحقل إلى المستهلك، وإنشاء شبكة شركاء الزراعة والمنصة الوطنية للمشاريع الزراعية، إضافة إلى إطلاق الرقم الموحد 1789".

وأوضح هاني أن سجل المزارعين بات يضم نحو 85 ألف مزارع، لافتا إلى أنه يشكل قاعدة بيانات وطنية ترتكز عليها سياسات الدعم والاستثمار، بما يضمن العدالة والشفافية في توجيه البرامج والمساعدات.

كما أعلن إطلاق برنامج التتبع الكامل للمنتجات الزراعية من الحقل إلى المستهلك، بما يعزز سلامة الغذاء، ويرفع جودة الإنتاج اللبناني، ويزيد ثقة الأسواق المحلية والدولية به، ويفتح آفاقا أوسع أمام الصادرات الزراعية.

وأكد أن أهمية هذه الإصلاحات تتضاعف في ظل مرحلة التعافي من تداعيات الحرب، مشيرا إلى أن نحو 25 ألف مزارع تضرروا، فيما تأثر أكثر من 56 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، إضافة إلى خسائر كبيرة في الأشجار والمحاصيل والخيم الزراعية والثروة الحيوانية والدواجن والنحل وقطاع الصيد.

وأوضح أن "الوزارة وضعت، بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، خطة متكاملة للتعافي المبكر، تبدأ بحماية سبل عيش المزارعين، وإعادة تأهيل الأراضي والمنشآت الزراعية، واستعادة مختلف سلاسل الإنتاج"، مؤكدًا أن "الرقمنة وسجل المزارعين ومنصة المشاريع وشبكة الشركاء ستضمن توجيه الدعم بكفاءة وعدالة وشفافية".

وأكد وزير الزراعة أن "الوزارة تربط اليوم بين ثلاثة مسارات متكاملة هي: التعافي مما دمرته الحرب، والإصلاح لبناء مؤسسات حديثة، والاستثمار لبناء مستقبل الزراعة اللبنانية".

واختتم الاحتفال بجولة للحضور في الشباك الموحّد، اطلعوا خلالها على آلية العمل الجديدة والخدمات الرقمية التي باتت توفرها وزارة الزراعة.
 
 
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