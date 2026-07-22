الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
"الزراعة" أطلقت الشباك الموحّد وأعلنت سلة إصلاحات إدارية ورقمية... هاني: الوزارة تربط بين 3 مسارات متكاملة
2026-07-22 | 10:10
مشاهدات عالية
شارك
6
min
"الزراعة" أطلقت الشباك الموحّد وأعلنت سلة إصلاحات إدارية ورقمية... هاني: الوزارة تربط بين 3 مسارات متكاملة
أطلقت وزارة الزراعة رسميا الشباك الموحد، برعاية الوزير نزار هاني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وأعلنت سلة متكاملة من الإصلاحات الإدارية والرقمية، في خطوة تعد محطة مفصلية في مسار تحديث الإدارة العامة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يواكب تطلعات المواطنين والمزارعين، ويؤسس لإدارة زراعية أكثر كفاءة وفعالية، قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة.
وحضر الحفل الذي أقيم في مبنى وزارة الزراعة - الجناح، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان نورا أورابح حداد، المدير العام لرئاسة الجمهورية رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة أنطوان شقير، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المفتشة العامة الصحية والاجتماعية والزراعية نضال الراعي، المدير العام للزراعة لويس لحود، إلى جانب عدد من المديرين العامين، وممثلي الهيئات الرقابية، والمنظمات الدولية، وشركاء الوزارة، وفاعليات القطاع الزراعي، والإعلاميين.
لحود
وأكد المدير العام للزراعة لويس لحود الذي أن "الوزارة تؤدي دورا وطنيا محوريا في خدمة القطاع الزراعي، من خلال هيكليتها الإدارية التي تضم أربع مديريات، ومصالح إقليمية، ومراكز زراعية منتشرة على امتداد الأراضي اللبنانية، بما يضمن وصول الخدمات والإرشاد الزراعي إلى جميع المزارعين".
وأشار إلى أن الوزارة، رغم مختلف التحديات، تواصل تنفيذ برامجها وخططها التنموية.
كفوري
ثم قدمت رنا كفوري عرضا تقنيا تناول رؤية وزارة الزراعة للتحول الرقمي، واستعرضت أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة في إطار تحديث الإدارة والخدمات الإلكترونية.
وتطرقت إلى نظام CTS لتتبع المعاملات إلكترونيا، والذي "يتيح للمواطنين وأصحاب العلاقة متابعة معاملاتهم بصورة مباشرة وشفافة، بما يختصر الوقت ويرفع كفاءة الأداء".
كما عرضت للمنصة الوطنية للتدريب والإرشاد الزراعي Agri-Learning، التي توفر برامج تعليمية وإرشادية للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، بما يضمن وصول المعرفة الحديثة إليهم، وتعزيز تطبيق أفضل الممارسات الزراعية.
وتحدثت عن منصة LERV الخاصة بالتسجيل الإلكتروني للأصناف النباتية والشتول والبذور المستوردة، والتي تشكل الأساس لإنشاء السجل الوطني للأصناف الزراعية (National Catalog of Varieties). كما تم عرض الخدمات الزراعية المتاحة عبر منصة "دولتي" (DAWLATI)، إلى جانب الإعلان عن إطلاق الرقم الساخن 1789، ليكون قناة مباشرة بين الوزارة والمزارعين والمواطنين لتلقي الاستفسارات والإرشادات ومتابعة الخدمات.
وفي إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى الإدارات العامة اللبنانية، أعلنت الوزارة إطلاق العمل رسميا بالتوقيع الإلكتروني، لتصبح وزارة الزراعة أول إدارة عامة في لبنان تعتمد هذه الخدمة، في خطوة تعزز سرعة إنجاز المعاملات، وترفع مستوى الشفافية، وتحد من استخدام المعاملات الورقية.
لوحة معلومات المشاريع
وتخلل الجلسة الافتتاحية عرض قدمته مستشارة وزير الزراعة سوسن بو فخر الدين حول لوحة معلومات المشاريع (Projects Dashboard)، المدعومة من شبكة شركاء الزراعة، والتي توفر منصة وطنية متكاملة تضم أبرز البرامج والمبادرات والمشاريع الزراعية المنفذة في لبنان.
وبينت أن هذه المنصة تتيح معرفة أماكن تنفيذ المشاريع، والجهات الممولة، والقطاعات والمناطق المستفيدة، والفجوات التي ما زالت بحاجة إلى تدخل، بما يعزز الشفافية، ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المانحة والشركاء، ويمنع ازدواجية المشاريع، ويوجه الدعم نحو الأولويات الفعلية للقطاع الزراعي.
مكي
وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية أن "التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية في بناء الإدارة العامة الحديثة، وأن وزارة الزراعة تمثل اليوم نموذجا متقدما في هذا المجال".
ولفت إلى أن "التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أتاح إنجاز نحو 10% من خدمات الوزارة بشكل رقمي، والتي باتت متاحة اليوم عبر منصة "دولتي"، في خطوة عملية تعكس جدية هذا المسار وإمكان البناء عليه في المراحل المقبلة".
هاني
أما وزير الزراعة فأكد أن "افتتاح الشباك الموحّد والإعلان عن سلّة الإصلاحات الإدارية والرقمية لا يمثلان مجرد إطلاق خدمات جديدة، بل يشكلان مسارا إصلاحيا متكاملا يهدف إلى بناء وزارة حديثة قادرة على قيادة عملية النهوض بالقطاع الزراعي اللبناني".
وأعلن "إطلاق سبعة محاور إصلاحية مترابطة تشمل إعادة هيكلة الوزارة، وتعزيز قدراتها الإدارية والبشرية، وافتتاح الشباك الموحد، وتسريع التحول الرقمي، واعتماد سجل وطني للمزارعين، وإطلاق نظام تتبع المنتجات الزراعية من الحقل إلى المستهلك، وإنشاء شبكة شركاء الزراعة والمنصة الوطنية للمشاريع الزراعية، إضافة إلى إطلاق الرقم الموحد 1789".
وأوضح
هاني
أن سجل المزارعين بات يضم نحو 85 ألف مزارع، لافتا إلى أنه يشكل قاعدة بيانات وطنية ترتكز عليها سياسات الدعم والاستثمار، بما يضمن العدالة والشفافية في توجيه البرامج والمساعدات.
كما أعلن إطلاق برنامج التتبع الكامل للمنتجات الزراعية من الحقل إلى المستهلك، بما يعزز سلامة الغذاء، ويرفع جودة الإنتاج اللبناني، ويزيد ثقة الأسواق المحلية والدولية به، ويفتح آفاقا أوسع أمام الصادرات الزراعية.
وأكد أن أهمية هذه الإصلاحات تتضاعف في ظل مرحلة التعافي من تداعيات الحرب، مشيرا إلى أن نحو 25 ألف مزارع تضرروا، فيما تأثر أكثر من 56 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، إضافة إلى خسائر كبيرة في الأشجار والمحاصيل والخيم الزراعية والثروة الحيوانية والدواجن والنحل وقطاع الصيد.
وأوضح أن "الوزارة وضعت، بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، خطة متكاملة للتعافي المبكر، تبدأ بحماية سبل عيش المزارعين، وإعادة تأهيل الأراضي والمنشآت الزراعية، واستعادة مختلف سلاسل الإنتاج"، مؤكدًا أن "الرقمنة وسجل المزارعين ومنصة المشاريع وشبكة الشركاء ستضمن توجيه الدعم بكفاءة وعدالة وشفافية".
وأكد وزير الزراعة أن "الوزارة تربط اليوم بين ثلاثة مسارات متكاملة هي: التعافي مما دمرته الحرب، والإصلاح لبناء مؤسسات حديثة، والاستثمار لبناء مستقبل الزراعة اللبنانية".
واختتم الاحتفال بجولة للحضور في الشباك الموحّد، اطلعوا خلالها على آلية العمل الجديدة والخدمات الرقمية التي باتت توفرها وزارة الزراعة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
وزارة الزراعة
الشباك الموحد
نزار هاني
فادي مكي
التالي
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تطلق إعلان نوايا...
حيدر في لقاء حواري في المجلس الاقتصادي حول "سوق العمل في لبنان: التحديات وفرص الإصلاح": المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-05-13
خلوة وطنية لوزارة الزراعة برعاية هاني لإطلاق رؤية إصلاحية متكاملة وتعزيز العمل المؤسساتي
أخبار لبنان
2026-05-13
خلوة وطنية لوزارة الزراعة برعاية هاني لإطلاق رؤية إصلاحية متكاملة وتعزيز العمل المؤسساتي
0
أخبار لبنان
2026-04-27
اجتماع بين وزارة التنمية الادارية ووزارة الزراعة بحث في رقمنة الخدمات وتطوير أداء وزارة الزراعة
أخبار لبنان
2026-04-27
اجتماع بين وزارة التنمية الادارية ووزارة الزراعة بحث في رقمنة الخدمات وتطوير أداء وزارة الزراعة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-05
وزارة التنمية الإدارية تطلق برنامج حوكمة جديد وتدشّن منصة رقمية لربط الكفاءات بالإدارات العامة
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-05
وزارة التنمية الإدارية تطلق برنامج حوكمة جديد وتدشّن منصة رقمية لربط الكفاءات بالإدارات العامة
0
أخبار لبنان
2026-06-13
هاني يرعى إطلاق نتائج التقييم الوطني للخسائر الزراعية: قمنا بتطوير منصة شركاء وزارة الزراعة
أخبار لبنان
2026-06-13
هاني يرعى إطلاق نتائج التقييم الوطني للخسائر الزراعية: قمنا بتطوير منصة شركاء وزارة الزراعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
10:33
فريد البستاني يشارك في لقاء حواري حول تحديات سوق العمل وفرص الإصلاح
اقتصاد
10:33
فريد البستاني يشارك في لقاء حواري حول تحديات سوق العمل وفرص الإصلاح
0
اقتصاد
10:16
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تطلق إعلان نوايا...
اقتصاد
10:16
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تطلق إعلان نوايا...
0
اقتصاد
07:56
حيدر في لقاء حواري في المجلس الاقتصادي حول "سوق العمل في لبنان: التحديات وفرص الإصلاح": المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع
اقتصاد
07:56
حيدر في لقاء حواري في المجلس الاقتصادي حول "سوق العمل في لبنان: التحديات وفرص الإصلاح": المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
انخفاض أسعار النفط لم يعد يعني تراجع أسعار البنزين والمازوت
تقارير نشرة الاخبار
14:00
انخفاض أسعار النفط لم يعد يعني تراجع أسعار البنزين والمازوت
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
10:43
عمليات طوارئ الصحة: 4328 شهيدا و 12232 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار
أخبار دولية
10:40
ماكرون: لم نحدد "هدفا" لعدد التأشيرات للجزائريين ولا نبدي "أي تهاون"
آخر الأخبار
10:40
مسؤول في البيت الأبيض ومصدر إسرائيلي لأكسيوس: البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يناقشان عقد اجتماع محتمل في المكتب البيضاوي بين ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل إلا أنه لم يُحدَّد موعد للاجتماع حتى الآن
أخبار لبنان
10:35
تيمور جنبلاط: خطاب عون محطة مهمة نحو استقرار مستدام
أخبار دولية
10:34
ترامب يهدد بقصف منشآت مدنية إيرانية ردا على كل استهداف لسفن في هرمز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-03-16
استقرار قصير قبل عودة الامطار الخميس
حال الطقس
2026-03-16
استقرار قصير قبل عودة الامطار الخميس
0
أمن وقضاء
2026-07-17
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
أمن وقضاء
2026-07-17
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
0
منوعات
2026-06-26
جريمة مروعة: العثور على جثث أطفال في هذا البلد... والجدة وراء مقتلهم!
منوعات
2026-06-26
جريمة مروعة: العثور على جثث أطفال في هذا البلد... والجدة وراء مقتلهم!
0
أخبار دولية
16:35
وزير النفط العراقي: اتفاقات الطاقة الأميركية بقيمة نحو 200 مليار دولار
أخبار دولية
16:35
وزير النفط العراقي: اتفاقات الطاقة الأميركية بقيمة نحو 200 مليار دولار
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:42
لفائف اللحمة بالسبانخ والريكوتا... وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
10:42
لفائف اللحمة بالسبانخ والريكوتا... وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أخبار لبنان
08:09
لقاء جمع بري بالسفير المصريّ وتشديد على أولوية وقف اطلاق النار
أخبار لبنان
08:09
لقاء جمع بري بالسفير المصريّ وتشديد على أولوية وقف اطلاق النار
0
أمن وقضاء
07:57
الجيش الإسرائيليّ ينسحب من زوطر الغربية والـLBCI تواكب انتشار الجيش اللبنانيّ
أمن وقضاء
07:57
الجيش الإسرائيليّ ينسحب من زوطر الغربية والـLBCI تواكب انتشار الجيش اللبنانيّ
0
أخبار دولية
05:48
روبيو: إيران في مأزق كبير
أخبار دولية
05:48
روبيو: إيران في مأزق كبير
0
أخبار دولية
05:28
لافروف: الاتفاق على عقد اجتماع مع روبيو غدا
أخبار دولية
05:28
لافروف: الاتفاق على عقد اجتماع مع روبيو غدا
0
أخبار لبنان
04:17
رسامني خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مرفأ بيروت وميناء مرسيليا فوس لتعزيز التعاون التجاري: مصمّمون على تنفيذ الإصلاحات اللازمة
أخبار لبنان
04:17
رسامني خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مرفأ بيروت وميناء مرسيليا فوس لتعزيز التعاون التجاري: مصمّمون على تنفيذ الإصلاحات اللازمة
0
أمن وقضاء
03:16
سلام في زوطر الغربية... هذا المشهد
أمن وقضاء
03:16
سلام في زوطر الغربية... هذا المشهد
0
أخبار لبنان
02:19
رئيس الحكومة في جولة تفقدية لزوطر الغربية
أخبار لبنان
02:19
رئيس الحكومة في جولة تفقدية لزوطر الغربية
0
أخبار لبنان
02:19
الـLBCI تواكب المشهد من زوطر الغربية تزامنًا مع انتشار الجيش اللبنانيّ فيها
أخبار لبنان
02:19
الـLBCI تواكب المشهد من زوطر الغربية تزامنًا مع انتشار الجيش اللبنانيّ فيها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:59
عون وترامب يؤكدان الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة ويبحثان الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش
أخبار لبنان
15:59
عون وترامب يؤكدان الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة ويبحثان الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش
2
أخبار لبنان
15:36
ترامب يوجّه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان
أخبار لبنان
15:36
ترامب يوجّه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان
3
أمن وقضاء
03:31
شعبة المعلومات تُحبط نشاط مروّج مخدرات وتوقفه بالجرم المشهود في الأوزاعي
أمن وقضاء
03:31
شعبة المعلومات تُحبط نشاط مروّج مخدرات وتوقفه بالجرم المشهود في الأوزاعي
4
أخبار لبنان
02:50
الرئيس سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة وما نشهده ليس سوى بداية
أخبار لبنان
02:50
الرئيس سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة وما نشهده ليس سوى بداية
5
خبر عاجل
15:28
ترامب: أوجه الإدارة للسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان
خبر عاجل
15:28
ترامب: أوجه الإدارة للسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان
6
أخبار لبنان
16:14
سلام: الحكومة اللبنانية جاهزة لمواكبة تنفيذ قرار عودة الرحلات الجوية الأميركية إلى بيروت
أخبار لبنان
16:14
سلام: الحكومة اللبنانية جاهزة لمواكبة تنفيذ قرار عودة الرحلات الجوية الأميركية إلى بيروت
7
أخبار لبنان
11:51
الرئيس الأميركيّ: إذا اراد الرئيس عون أن أتواصل مع حزب الله فسأقوم بذلك... والرئيس عون: طالبت بدعم للجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
11:51
الرئيس الأميركيّ: إذا اراد الرئيس عون أن أتواصل مع حزب الله فسأقوم بذلك... والرئيس عون: طالبت بدعم للجيش اللبنانيّ
8
آخر الأخبار
15:06
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية افرجت عن الشبان اللبنانيين الثلاثة الذين كانت قد اعتقلتهم صباحا في خراج بلدة شبعا بعد احتجازهم لساعات واقتيادهم إلى جهة مجهولة وهم محمد حسن موسى هاشم وربيع زهرة وخضر نبعة
آخر الأخبار
15:06
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية افرجت عن الشبان اللبنانيين الثلاثة الذين كانت قد اعتقلتهم صباحا في خراج بلدة شبعا بعد احتجازهم لساعات واقتيادهم إلى جهة مجهولة وهم محمد حسن موسى هاشم وربيع زهرة وخضر نبعة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More