هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تطلق إعلان نوايا...

في إطار تنفيذ إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة في لبنان، أطلقت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء (ERA)، وعملاً بصلاحياتها التنظيمية والترخيصية المنصوص عليها في القانون رقم 462/2002، إعلان نوايا (Expression of Interest-EOI) بهدف تحديد مشاريع إنتاج الكهرباء القابلة للتنفيذ واستقطاب مطوري القطاع الخاص ذوي الخبرة والكفاءة لتنفيذها.



ويغطي إعلان النوايا فئتين رئيسيتين من المشاريع:



•ما يصل إلى خمسة مشاريع لمحطات طاقة شمسية كهروضوئية مرتبطة بالشبكة، بقدرة إجمالية تبلغ 350 ميغاواط، مرفقة بأنظمة تخزين للطاقة (BESS) بسعة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط ساعة.



•محطات إنتاج حرارية موزعة تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي كوقود رئيسي والفيول الثقيل كوقود احتياطي)، بقدرات تتراوح بين 20 و100 ميغاواط للمشروع الواحد.



ويهدف هذا الإعلان إلى تكوين قاعدة من المشاريع القابلة للتنفيذ وتحديد المطورين ذوي الكفاءة الفنية والمالية، بما يدعم إطلاق المراحل اللاحقة لتطوير المشاريع وإجراءات التلزيم والترخيص وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.



ودعت الهيئة المستثمرين، ومطوري المشاريع، ومشغلي مشاريع المنتج المستقل للطاقة (IPP)، وائتلافات الشركات، والمقاولين الرئيسيين (EPC)، وموردي المعدات، إلى تقديم طلباتهم وإبراز خبراتهم وقدراتهم للمساهمة في تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء في لبنان.



ويُعد هذا الإعلان المرحلة الأولى من عملية تطوير المشاريع، ولا يشكل بحد ذاته دعوة لتقديم عروض أو إجراء تلزيم، على أن تتم أي إجراءات لاحقة وفقاً للإطار القانوني والتنظيمي المعتمد والجهات المختصة.



آخر موعد لتقديم الطلبات: 31 آب 2026.



ترسل الطلبات إلى: ERA.Lebanon@gmail.com.