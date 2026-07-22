البستاني: أرفض أي زيادة على الـTVA أو أي ضرائب ورسوم جديدة... "المواطن لم يعد يحتمل"

أعلن رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني أنه "يرفض بشكلٍ قاطع أي زيادة على الـTVA أو أي ضرائب ورسوم جديدة تُفرض على اللبنانيين"، لافتا الى أن "المواطن لم يعد يحتمل، وليس مقبولًا أن يبقى الحلقة الأضعف التي تدفع ثمن الهدر وسوء الإدارة".



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "إذا كانت الدولة بحاجة إلى زيادة إيراداتها، فالحل ليس بفرض أعباء إضافية على الناس، بل بتعزيز الجباية وتطبيق القوانين، واستيفاء الرسوم والضرائب المستحقة من الجمارك، والضريبة على الدخل، والأملاك البحرية وسائر الرسوم التي لا تُجبى كما يجب، بدل اللجوء إلى جيوب المواطنين. لن نقبل بتحميل اللبنانيين فاتورة عجز الدولة عن الإصلاح. المطلوب إصلاح الإدارة، ومكافحة التهرب الضريبي والهدر، لا ضرائب جديدة تُفاقم الأزمة المعيشية".