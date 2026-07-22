البستاني: أرفض أي زيادة على الـTVA أو أي ضرائب ورسوم جديدة... "المواطن لم يعد يحتمل"

"أرفض بشكلٍ قاطع أي زيادة على الـ TVA أو أي ضرائب ورسوم جديدة تُفرض على اللبنانيين. فالمواطن لم يعد يحتمل، وليس مقبولًا أن يبقى الحلقة الأضعف التي تدفع ثمن الهدر وسوء الإدارة.
إذا كانت الدولة بحاجة إلى زيادة إيراداتها، فالحل ليس بفرض أعباء إضافية على الناس، بل بتعزيز الجباية…
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) July 22, 2026
"أرفض بشكلٍ قاطع أي زيادة على الـ TVA أو أي ضرائب ورسوم جديدة تُفرض على اللبنانيين. فالمواطن لم يعد يحتمل، وليس مقبولًا أن يبقى الحلقة الأضعف التي تدفع ثمن الهدر وسوء الإدارة.
إذا كانت الدولة بحاجة إلى زيادة إيراداتها، فالحل ليس بفرض أعباء إضافية على الناس، بل بتعزيز الجباية…