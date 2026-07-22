فريد البستاني يشارك في لقاء حواري حول تحديات سوق العمل وفرص الإصلاح

شارك رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني في اللقاء الحواري والتشاركي حول "سوق العمل في لبنان: التحديات وفرص الإصلاح"، الذي عُقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، وبحضور وزير العمل محمد حيدر، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، المديرة العامة لوزارة العمل مارلين عطالله، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، الأمين العام للهيئات الإقتصادية نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، نائب رئيس المجلس الإقتصادي سعد الدين حميدي صقر والمدير العام محمد سيف الدين، إلى جانب عدد من النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والنقابية والخبراء.



وتناول اللقاء واقع سوق العمل في لبنان، والتحديات التي تعترضه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إضافة إلى فرص الإصلاح المطلوبة لتطوير السياسات العمالية، وتعزيز فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.