المالية حولت رواتب القطاع العام واعتبارا من الغد تصرف

أعلنت وزارة المالية، في بيان أنها "أتمت تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام وفي الاجهزة العسكرية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين، الى مصرف لبنان".



واشارت الى انه "اعتباراً من الغد الجمعة ٢٨ آب الجاري، يصبح متاحاً أمام المعنيين سحبها كل من مصرفه الخاص".