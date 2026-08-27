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اقتصاد
رئيس الهيئات الاقتصادية: نجاح زيارة الوفد الإماراتي يمهّد لمرحلة جديدة وواعدة من العلاقات الاقتصادية مع لبنان
2026-08-27 | 13:39
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رئيس الهيئات الاقتصادية: نجاح زيارة الوفد الإماراتي يمهّد لمرحلة جديدة وواعدة من العلاقات الاقتصادية مع لبنان
كتب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد عبر حسابه على منصة اكس، الآتي:
"أودّ أن أعبّر عن بالغ سروري واعتزازي بالنجاح الكبير الذي حققته زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي الشقيق إلى لبنان، برئاسة معالي وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وبالزخم الاستثنائي الذي رافق مختلف فعالياتها ومحطاتها.
لقد شكّل ملتقى الأعمال اللبناني–الإماراتي، الذي عُقد أمس في Pavilion – Seaside Arena، محطة اقتصادية بامتياز، حافلة بالفعاليات المتنوعة والمتواصلة؛ من اجتماعات الأعمال الثنائية (B2B)، إلى اجتماع اتحادي غرف التجارة في البلدين، واللقاءات الوزارية، والاجتماعات الجانبية بين القيادات والفعاليات الاقتصادية، وصولاً إلى الملتقى الاقتصادي الموسّع الذي جمع نحو 90 شخصية اقتصادية إماراتية مرموقة ونحو 250 شخصية اقتصادية لبنانية، من رؤساء النقابات والجمعيات والهيئات الاقتصادية وكبار رجال الأعمال والمستثمرين.
كما شهد الملتقى توقيع أربع اتفاقيات بين الجانبين، وانعقاد أول اجتماع لمجلس الأعمال الإماراتي–اللبناني المشترك، إلى جانب جلسات عمل متخصصة تناولت فرص الاستثمار والتعاون والشراكة بين البلدين.
ومن المهم أيضاً الإشارة إلى التفاهمات العديدة التي تم التوصل إليها بين الشركات اللبنانية ونظيراتها الإماراتية، والتي نأمل أن تُترجم في المرحلة المقبلة إلى شراكات ومشاريع واستثمارات فعلية.
اليوم، ومن خلال النجاح الباهر لهذه الزيارة، وما رافقها من تغطية إعلامية واسعة محلياً وإماراتياً وعربياً، يمكن القول إن لبنان خطا خطوات متقدمة على طريق استعادة الثقة به كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال.
ومن خلال ما سمعناه من معالي الوزير الزيودي من إرادة إماراتية واضحة للمضي قدماً في تحويل التفاهمات والفرص المطروحة إلى مشاريع وأعمال ملموسة، ومن خلال النتائج الإيجابية التي أفضى إليها الملتقى، نحن متفائلون بأننا أمام مرحلة جديدة وواعدة في العلاقات الاقتصادية بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذه المناسبة، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اللذين أطلقا، من خلال القمة التي جمعتهما في أبوظبي، هذا المسار الواعد، وفتحا آفاقاً جديدة أمام العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
كل الشكر والتقدير للقيادة الإماراتية، ولمعالي الوزير الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وللشعب الإماراتي الشقيق والمحب للبنان، على هذه المبادرة وعلى ما لمسناه من حرص صادق على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً.
والشكر موصول إلى كل المسؤولين اللبنانيين الذين واكبوا هذه الزيارة وأبدوا حرصاً كبيراً على إنجاحها، وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وإلى أصحاب المعالي الوزراء الذين شاركوا في فعاليات الزيارة وواكبوها: عامر البساط، جو عيسى الخوري، كمال شحادة، ياسين حابر، فايز رسامني ونزار هاني.
وكل الشكر للقطاع الخاص اللبناني الذي نرفع الرأس به، والذي أثبت مرة جديدة حيويته وقدرته على بناء الشراكات واستقطاب الاهتمام والاستثمار. كما نتوجه بالشكر إلى القوى الأمنية، ووسائل الإعلام اللبنانية والإماراتية والعربية، وإلى فريق العمل وكل من ساهم في التنظيم والتحضير وإنجاز هذا العمل الكبير.
ويبقى علينا، كدولة لبنانية وقطاع خاص، أن نبني على هذا النجاح، وأن نعمل بأقصى سرعة وجدية للاستجابة لمتطلبات المرحلة، وفي مقدمتها توفير بيئة جاذبة وآمنة ومحفزة للاستثمار والأعمال، وإزالة العوائق أمام المستثمرين، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
فلبنان وطن يستحق، بما يمتلكه من إمكانات وقدرات بشرية واقتصادية هائلة، أن نشبك أيدينا جميعاً ونبدأ ورشة عمل حقيقية تعيد إليه الثقة والاستثمار والنمو، وتستعيد له دوره المشرق وموقعه الاقتصادي الريادي في المنطقة والعالم."
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
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