ارتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 67 ألف ليرة والمازوت 34 ألف ليرة لبنانية، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 7 آلاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: مليونان و538 ألف ليرةالبنزين 98 أوكتان: مليونان و556 ألف ليرةالمازوت: مليونان و433 ألف ليرةالغاز مليون و168 ألف ليرة