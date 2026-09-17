حملة "الاقتصاد" على المولدات... هذا ما قاله مدير حماية المستهلك للـLBCI

أعلن مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس إحالة نحو 460 محضر ضبط متعلق بالمولدات إلى القضاء هذا العام، مشيرًا إلى أن موضوع الغرامات بحاجة إلى إعادة دراسة.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "لدى إقرار ونشر قانون حماية المستهلك بحلّته الجديدة ستتعدّل الغرامات التي تعتبر ضئيلة فالغرامة التي يفرضها القضاء تتراوح بين 60 و70 مليون ليرة وهي في كثير من الأحيان توازي قيمة فاتورة واحدة لمولد كهرباء في شهر آب".



وأضاف يونس: "حاولنا العمل على أن تكون البلديات معنا وتتولى دور الحارس القضائي لكي تصادر المولدات المخالفة والبلديات التي أبدت استعدادها لإدارة المولدات عليها تعبئتها بالمازوت وتأمين الخدمة والصيانة".



وأوضح أنه في حال لم تكن البلدية مستعدة لمصادرة المولد، يتم توقيف صاحب المولد في مقر المديرية العامة لأمن الدولة لعدد من الساعات، وتوقيعه على محضر عدلي يتعهد فيه بالالتزام بقرارات، منها تركيب العدادات أو الالتزام بالتسعيرة.