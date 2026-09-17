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"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة

خبر عاجل
2026-09-17 | 02:03
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&quot;بعد تضاعف سعر المازوت&quot;... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة
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"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة

تطبيقاً لآلية التسعير المعتمدة منذ سنوات، والتي تحتسب بصورة دورية الكلفة الفعلية لمكوّنات إنتاج الخبز، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بتعديل سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض من الحجم الوسط في صالات الأفران من 75,000 إلى 80,000 ليرة لبنانية، أي بزيادة قدرها 5,000 ليرة لبنانية.

واذ ذكرت الوزارة أنها تُدرك تماماً ما تمثّله أي زيادة في سعر الخبز من عبء إضافي على المواطنين، ولا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة، أوضحت أن هذا التعديل المحدود بات ضرورياً لضمان استمرارية إنتاج الخبز وتوافره في الأسواق.

ولفتت الى أن هذا التعديل جاء بعد تضاعف سعر المازوت منذ بداية الأزمة، علماً أنه يشكّل نحو 22% من كلفة إنتاج الخبز، إلى جانب ارتفاع سائر تكاليف الإنتاج. وقد انعكست هذه الزيادات مباشرةً على كلفة تشغيل الأفران وإنتاج ربطة الخبز، وفقاً للحسابات التي تعتمدها آلية التسعير.

وشدّدت الوزارة على أن آلية التسعير تعمل في الاتجاهين، وأنها ستُعيد النظر في السعر وتخفضه فور تراجع كلفة الإنتاج، كما فعلت سابقاً وفق الآلية نفسها.

وأعلنت أن مديرية حماية المستهلك تواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والأفران للتأكد من الالتزام بالسعر الرسمي وضبط أي مخالفات، بما يحفظ انتظام السوق ويحمي حقوق المستهلكين.

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