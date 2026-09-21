مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب: تنظيم 14 محضر ضبط في حق أصحاب المولدات لمخالفتهم للتسعيرة الرسمية

في إطار أعمال الرقابة التي تقوم بها مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب، وبهدف التأكد من التزام أصحاب المولدات الكهربائية بالتعرفة الرسمية المحددة للكيلوواط، وبالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي وبإشارة من المدعي العام في الجنوب القاضي زاهر حمادة، تم فتح محاضر عدلية لجميع المخالفين واستدعائهم وتنظيم 14 محضر ضبط في حق أصحاب المولدات حيث تبين مخالفتهم للتسعيرة الرسمية المعتمدة.



وقد شملت المخالفات المناطق التالية: حارة صيدا، صيدا، البرامية، الفيلات، القياعة، مجدليون، بدياس، طورا، برج رحال، جويا وباتوليه.



وأكدت المصلحة "استمرارها في متابعة أوضاع المولدات والتشدد في تطبيق التسعيرة الرسمية، حفاظاً على حقوق المشتركين ومنع أي استيفاء مبالغ إضافية أو مخالفة للتعرفة المحددة".