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اقتصاد
رقم قياسي جديد في مرفأ بيروت: 2,072 حاوية نمطية مبردة في يوم واحد
2026-11-02 | 04:11
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رقم قياسي جديد في مرفأ بيروت: 2,072 حاوية نمطية مبردة في يوم واحد
سجّل مرفأ بيروت رقماً قياسياً جديداً في عملياته التشغيلية، مع تسجيل 2,072 حاوية نمطية مبردة (Reefer TEUs) خلال يوم واحد، وهو أعلى رقم يُسجّل للمرة الأولى في تاريخ المرفأ على صعيد هذا النوع من الحاويات.
ويشك هذا الرقم مؤشراً إلى حجم العمليات التي بات مرفأ بيروت قادراً على التعامل معها، ولا سيما الحاويات التي تتطلب ظروفاً تقنية خاصة، بما يعكس مستوى الجهوزية وسرعة الاستجابة ومواكبة متطلبات التجار والمصدرين التي تحتاج إلى كفاءة تشغيلية عالية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
قياسي
بيروت:
2,072
حاوية
نمطية
مبردة
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