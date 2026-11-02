الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
اقتصاد
جابر: موازنة ٢٠٢٧ لحماية الاستقرار والأمان الاجتماعي… والإصلاح المصرفي والكهرباء مدخل للنهوض
2026-11-02 | 08:43
مشاهدات عالية
شارك
4
min
جابر: موازنة ٢٠٢٧ لحماية الاستقرار والأمان الاجتماعي… والإصلاح المصرفي والكهرباء مدخل للنهوض
أكد وزير المالية ياسين جابر أنّ مشروع موازنة العام ٢٠٢٧ يجمع بين حماية الاستقرار المالي والنقدي، وتأمين الخدمات الأساسية والأمان الاجتماعي ضمن الموارد المتاحة، وتهيئة مقومات التعافي والنمو. وشدّد على أنّ معالجة أزمتَي الكهرباء والقطاع المصرفي شرط أساسي للنهوض، وأنّ للمودعين حقّاً في معرفة مصير أموالهم وآلية استعادتها ضمن جدول زمني واضح.
وجاءت مواقف جابر في خلال جلسة حوار مفتوح مع عدد من الصحافيين الاقتصاديين حول مشروع الموازنة، تناول فيها خيارات الإنفاق والإيرادات، والرواتب والضرائب والودائع، ومشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار والتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأوضح أنّ الموازنة أُعدّت في ظروف ضاغطة، يتزامن فيها الانكماش الاقتصادي مع التضخم وارتفاع كلفة الطاقة، مؤكداً أنّ التنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان أتاح المحافظة على استقرار سعر الصرف، وانتظام دفع الرواتب وتأمين الخدمات الأساسية.
وشدّد على أنّ وجود احتياطي في الخزينة لا يجيز الإنفاق من دون مراعاة انعكاساته النقدية.
وأعلن أنّ حجم موازنة ٢٠٢٧ يُتوقّع أن يبلغ نحو سبعة مليارات دولار، ويتضمن مشروعها ستة رواتب إضافية للقطاع العام، تُدفع ثلاثة منها اعتباراً من مطلع السنة، والثلاثة الأخرى اعتباراً من أواخر آب. وأكد أنّ تحسين الرواتب يجب أن يترافق مع الانضباط المالي، فيما يشكّل الإنفاق المرتبط بالشؤون الاجتماعية نحو ٥٧ في المئة من إجمالي الإنفاق، مع تعزيز مساهمة الخزينة في برنامج "أمان".
وفي موضوع الإيرادات، شدّد جابر على أولوية تحسين الجباية ومكافحة التهرّب، مميّزاً بين استحداث ضرائب وتصحيح رسوم فقدت قيمتها. وكشف أنّ مجلس الوزراء لم يوافق على إدراج الضريبة المقترحة على الأملاك، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية.
وأعلن إحالة ملفات ١٠٧ شركات إلى النيابة العامة المالية لعدم تسديد مستحقات سابقة، مع إعداد إحالات إضافية، مؤكداً أنّ الضريبة على القيمة المضافة أموال يدفعها المستهلك لحساب الخزينة ولا يجوز للمؤسسات الاحتفاظ بها. كما أشار إلى صدور أوامر تحصيل بنحو ١٫٣ مليار دولار في ملف الأملاك البحرية، تخضع للاعتراضات والإجراءات القانونية.
وعلى صعيد الخدمات والاستثمار، عرض مشاريع ممولة بقروض خارجية لتطوير الزراعة وتأمين المياه لبيروت الكبرى وتحديث شبكة الكهرباء، مؤكداً أنّ إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب العمل بالتوازي على الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية، لافتاً الى تجربة كهرباء زحلة ونجاحها، وفي إعادة الإعمار، أشار إلى تمويل من البنك الدولي بقيمة ٢٥٠ مليون دولار، ومساهمة فرنسية منتظرة، وإطلاق مناقصات بنحو ٦٥ مليون دولار، داعياً إلى تعزيز القدرات المؤسسية لتسريع التنفيذ.
وكشف جابر عن تخصيص نحو ٣٥ مليون دولار لدعم الإسكان وإعادة تفعيل المؤسسة العامة للإسكان، والعمل على برنامج يقارب ٦٠ مليون دولار لقروض الطاقة الشمسية المنزلية بفوائد منخفضة وآجال طويلة، يستهدف خصوصاً الأسر غير القادرة على تحمّل كلفة التركيب. كما تناول مشروع الإيجار التملّكي قيد الدراسة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي تحديث الإدارة، أعلن إحالة مشروع للتحول الرقمي بقيمة ١٥٠ مليون دولار إلى مجلس النواب، والاتفاق على تمويل الهوية الرقمية من الخزينة. وعرض خطوات تحديث الجمارك وربط بياناتها بالإدارة الضريبية، وتوسيع الدفع وإنجاز المعاملات إلكترونياً، بما يسهّل الخدمات ويحدّ من التهرّب والتلاعب.
وفي الملف المصرفي، اعتبر أنّ استمرار الأزمة من دون حل لم يعد مقبولاً، مؤكداً أنّ مشروع قانون الفجوة المالية يضع خريطة طريق لمعالجة حقوق المودعين واستعادة نشاط المصارف. وأعلن التوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد على الإطار المالي متوسط الأجل، مشيراً إلى أنّ إقرار قانون الفجوة يشكّل الخطوة الأساسية المتبقية لاستكمال مسار الاتفاق. وأكد استعداد الدولة للمساهمة في المعالجة ضمن قدرتها على السداد واستدامة الدين، وعلى أساس قانوني واضح.
وشدّد على استمرار العمل للخروج من اللائحة الرمادية عبر الإصلاحات وتعزيز الرقابة ومكافحة التهريب والتهرّب الضريبي والتعاون الدولي، محذّراً من كلفة إطالة الأزمة المصرفية على علاقات لبنان المالية الخارجية.
وربط جابر فرص النمو بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستعداد للترابط الإقليمي في النقل والطاقة والتجارة، عارضاً مشاريع ودراسات لتطوير المرافئ والمعابر والربط مع سوريا والعراق والأردن، والتحضير لمؤتمر محلي في كانون الأول وآخر إقليمي مطلع العام المقبل بدعم من البنك الدولي.
وأكد أنّ مواجهة الظروف الطارئة وتأمين التزامات الدولة يجب أن يترافقا مع إعداد المشاريع والإصلاحات التي تتيح للبنان استعادة دوره الاقتصادي.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
موازنة
لحماية
الاستقرار
والأمان
الاجتماعي…
والإصلاح
المصرفي
والكهرباء
للنهوض
رقم قياسي جديد في مرفأ بيروت: 2,072 حاوية نمطية مبردة في يوم واحد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-26
جابر أمام لجنة المال والموازنة: موازنة ٢٠٢٧ حلقة في رؤية لخمس سنوات لحماية الاستقرار واستعادة الحقوق وتمهيد التعافي
أخبار لبنان
2026-10-26
جابر أمام لجنة المال والموازنة: موازنة ٢٠٢٧ حلقة في رؤية لخمس سنوات لحماية الاستقرار واستعادة الحقوق وتمهيد التعافي
0
اقتصاد
2026-09-19
جابر: مشروع موازنة 2027 يُعد ضمن إطار مالي متوسط الأجل لخمس سنوات
اقتصاد
2026-09-19
جابر: مشروع موازنة 2027 يُعد ضمن إطار مالي متوسط الأجل لخمس سنوات
0
أخبار لبنان
2026-10-01
البستاني في "مرصد الحكومة": موازنة 2027 يجب أن تكون مدخلاً للإصلاح المالي والاستثمار وألف لا لزيادة الضرائب
أخبار لبنان
2026-10-01
البستاني في "مرصد الحكومة": موازنة 2027 يجب أن تكون مدخلاً للإصلاح المالي والاستثمار وألف لا لزيادة الضرائب
0
آخر الأخبار
2026-09-09
الوكالة الوطنية للإعلام: مجموعة من العسكريين المتقاعدين قطعوا لبعض الوقت الطريق عند دوار دورس لجهة مدخل مدينة بعلبك احتجاجًا على موازنة 2027 وللمطالبة بتصحيح رواتبهم
آخر الأخبار
2026-09-09
الوكالة الوطنية للإعلام: مجموعة من العسكريين المتقاعدين قطعوا لبعض الوقت الطريق عند دوار دورس لجهة مدخل مدينة بعلبك احتجاجًا على موازنة 2027 وللمطالبة بتصحيح رواتبهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
04:11
رقم قياسي جديد في مرفأ بيروت: 2,072 حاوية نمطية مبردة في يوم واحد
اقتصاد
04:11
رقم قياسي جديد في مرفأ بيروت: 2,072 حاوية نمطية مبردة في يوم واحد
0
أخبار دولية
01:47
رئيس أدنوك: سحب نحو مليار برميل من المخزون العالمي جراء تعطل مضيق هرمز
أخبار دولية
01:47
رئيس أدنوك: سحب نحو مليار برميل من المخزون العالمي جراء تعطل مضيق هرمز
0
أخبار دولية
01:18
بينانس تشهد استقرارا في عمليات السحب مع عودة المنصة للعمل بعد اختراق
أخبار دولية
01:18
بينانس تشهد استقرارا في عمليات السحب مع عودة المنصة للعمل بعد اختراق
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-30
في موازنة 2027... الهوية من خمسة آلاف ليرة إلى مليون ليرة
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-30
في موازنة 2027... الهوية من خمسة آلاف ليرة إلى مليون ليرة
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
10:34
ترامب: لا نحتاج بالضرورة إلى تغيير النظام في إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي
آخر الأخبار
10:34
ترامب: لم نوجه الضربة القاضية لإيران حتى الآن لأنها تريد التفاوض معنا والمشكلة هي تحديد الجهة التي يمكننا التفاوض
أخبار لبنان
10:26
إجتماعات مكثفة للصدي في أبو ظبي ولقاء مع نظيره الاماراتي
أخبار لبنان
10:20
مخزومي: لا أعوّل على قرار حزب الله بالدخول في حرب جديدة
آخر الأخبار
10:19
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض طائرتين مسيرتين وتدميرهما في منطقة الرياض
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-16
وقفة احتجاجية أمام السراي للجنة أهالي السجناء في لبنان
أخبار لبنان
2026-10-16
وقفة احتجاجية أمام السراي للجنة أهالي السجناء في لبنان
0
آخر الأخبار
2026-06-05
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة
آخر الأخبار
2026-06-05
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة
0
أخبار دولية
2026-10-30
الاتحاد الأوروبي وكندا يبرمان تحالفا غير مسبوق لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية
أخبار دولية
2026-10-30
الاتحاد الأوروبي وكندا يبرمان تحالفا غير مسبوق لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية
0
خبر عاجل
2026-07-02
جعجع: الجانب السوري جانب صديق لكن على الدولة اللبنانية حل مشكلتها بنفسها ويمكن لسوريا مساعدتنا
خبر عاجل
2026-07-02
جعجع: الجانب السوري جانب صديق لكن على الدولة اللبنانية حل مشكلتها بنفسها ويمكن لسوريا مساعدتنا
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:42
من البطاطا المحشية بالشاورما إلى حلوى "كرامبل التفاح"… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:42
من البطاطا المحشية بالشاورما إلى حلوى "كرامبل التفاح"… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:04
إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
07:56
"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته
0
تقارير نشرة الاخبار
07:04
في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح... شراكة بين وزارة الزراعة وToters
تقارير نشرة الاخبار
07:04
في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح... شراكة بين وزارة الزراعة وToters
0
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جولة لوزيرة البيئة في عكار... وتطرق إلى حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جولة لوزيرة البيئة في عكار... وتطرق إلى حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان
0
أخبار دولية
06:58
بقائي: أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكون من سبع خطوات وهناك فرصة لتنفيذه خلال يومين
أخبار دولية
06:58
بقائي: أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكون من سبع خطوات وهناك فرصة لتنفيذه خلال يومين
0
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
0
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
2
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
3
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
4
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
5
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
6
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
7
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
8
اقتصاد
04:11
رقم قياسي جديد في مرفأ بيروت: 2,072 حاوية نمطية مبردة في يوم واحد
اقتصاد
04:11
رقم قياسي جديد في مرفأ بيروت: 2,072 حاوية نمطية مبردة في يوم واحد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More