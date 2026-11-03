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اقتصاد
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2026-11-03 | 02:04
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جدول جديد لأسعار المحروقات...
انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 42000 ليرة لبنانية والمازوت 4000 ليرة لبنانية.
أما سعر الغاز، فارتفع 65000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 2569.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 2587.000 ليرة لبنانية
المازوت: 2604.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1610.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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