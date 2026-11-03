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o
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o
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اقتصاد
صدي حدد متوسط سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان خلال شهر تشرين الأول
2026-11-03 | 02:50
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صدي حدد متوسط سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان خلال شهر تشرين الأول
أصدر وزير الطاقة والمياه جو صدي، قرارا حمل الرقم 238، حدد بموجبه متوسط سعر صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان خلال شهر تشرين الأول بـ2.757.677 ليرة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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