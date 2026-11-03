وزارة الاقتصاد تواصل جولاتها الرقابية على الأسواق: أكثر من ٢٠ ألف كشف و٨٩٤ محضرًا أمام القضاء

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أنها واصلت عبر مديرية حماية المستهلك ومصالح الوزارة في المحافظات، جولاتها الرقابية على الأسواق، ليبلغ مجموع الكشوفات الميدانية ٢٠٬٤١٨ كشفًا من ٢ كانون الثاني حتى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦، شملت الأسعار وسلامة السلع ومدى التزام المؤسسات لمتطلّبات حماية المستهلك.



وأفادت بأنه نُظّم خلال هذه الفترة ١٬٠٨٥ محضر ضبط في حقّ المخالفين، بينها ٦٥٨ في قطاع المولّدات الكهربائية و٣٤٨ مرتبطة بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، إلى جانب محاضر تناولت مخالفات الأسعار والمقاييس والموازين وغيرها.



وأشارت الى أنه في متابعة للمخالفات المرصودة، بلغ عدد محاضر الضبط المُحالة إلى القضاء المختصّ ٨٩٤ محضرًا، فيما استقبلت الوزارة ٢٬١٩٢ شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة.



أمّا في ملفّ مطابقة المنتجات للمواصفات، فأعلنت الوزارة أنها أصدرت ٣٠ قرارًا بتعليق التداول، وسمحت بإعادته بموجب ١٠ قرارات بعد التحقّق من استيفاء المواصفات المطلوبة.