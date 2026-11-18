لجنة المال أقرت موازنات هيئات ومؤسسات عامة وطالبت بكشف مفصل عن أنفاقها وأعمالها

أقرت لجنة المال والموازمة برئاسة النائب ابراهيم كنعان موازنات كل من: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، مؤسسة اليسار، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، المعهد الوطني للإدارة، المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، الهيئة الوطنية لزراعة القنب، وطالبت بكشف مفصل عن أنفاقها وتقرير مفصل عن أعمالها مع تعليق بعض الاعتمادات بانتظار التفصيل في إطار مناقشة مشروع موازنة عام ٢٠٢٧.