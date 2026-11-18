الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
آسر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
اقتصاد
البستاني: لجنة الاقتصاد تدفع بقوة نحو تحديث قانون تنظيم مهنة الوساطة في قطاع الضمان
2026-11-18 | 10:29
مشاهدات عالية
شارك
3
min
البستاني: لجنة الاقتصاد تدفع بقوة نحو تحديث قانون تنظيم مهنة الوساطة في قطاع الضمان
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلستها الأسبوعية برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني، وبحضور رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان نديم حداد والنواب الأعضاء، وذلك لدرس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم مهنة أعمال الوساطة والتمثيل في مجال الضمان.
وبعد الجلسة، أعلن البستاني أن "اللجنة ناقشت عدداً من الملفات الاقتصادية والتشريعية، وفي مقدّمها مراقبة أسعار السلع الأساسية، والانتظام المالي، وتحديث التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين".
وفي ما يتعلق باقتراح القانون الرامي إلى تنظيم مهنة الوساطة والتمثيل في مجال الضمان، أوضح البستاني أن "النقاش تناول الأسباب الموجبة للاقتراح، التي أُقرّت بالإجماع، إضافة إلى المبادئ والأطر العامة للقانون، من دون الدخول بعد في مناقشة مواده التفصيلية".
وأكد أن "هذا التشريع، الذي يعود إلى عام 1968، بات يحتاج إلى تحديث وتطوير بما يتلاءم مع المتغيرات التي شهدها القطاع"، مشدداً على "أهمية حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال".
ولفت إلى أن "اللجنة تدعم الدراسات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد ولجنة مراقبة هيئات الضمان، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء شركات التأمين أو العاملين في قطاع الوساطة والتمثيل أو المؤمَّن لهم".
وأوضح البستاني أن "اللجنة أوصت بفتح حوار موسّع وتشاوري مع وزير الاقتصاد والتجارة حول الاقتراح، مع تعليق القرارات المتخذة في هذا الملف حتى نهاية العام، لإتاحة المجال أمام النقاش والتوصل إلى توافق".
وأوضح أن "للوزير صلاحياته التنفيذية التي تتيح له إصدار مراسيم ضمن الأطر القانونية، كما أن للجنة صلاحياتها التشريعية، إلا أن الهدف في المرحلة الراهنة هو عدم الذهاب إلى مسارين منفصلين، بل التعاون للوصول إلى حل توافقي يخدم مصلحة قطاع التأمين ويحمي حقوق المؤمَّن لهم".
وفي الشق المالي، أشار البستاني إلى أنه "أطلع أعضاء اللجنة على نتائج اجتماعه الأخير مع الموفد الفرنسي جاك دولاجوجي، حيث جرى البحث في موضوع الانتظام المالي والقوانين التي أقرها المجلس النيابي في هذا الإطار". ولفت إلى أن "الموفد الفرنسي رحّب بهذه الخطوات"، مشدداً على "ضرورة مواصلة المسار الإصلاحي بما يتيح التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن".
كما تناول الاجتماع موضوع الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية في قانون حماية المستهلك، والمتعلق بمادتين منه، حيث جرى نقاش حول التوضيحات والتعديلات المطلوبة لتجاوز الملاحظات، بما يسمح بإعادة طرح القانون أمام اللجان النيابية المشتركة تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة في أقرب فرصة.
وأوضح البستاني أنه "وضع أعضاء اللجنة في أجواء الدراسة التي أعدّها لمراقبة أسعار سلة تموينية تضم 20 سلعة أساسية، بالتوازي مع الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيراً إلى أن نتائج الدراسة أظهرت عدم تسجيل أي ارتفاع في أسعار هذه السلع خلال شهر تشرين الأول، بعدما كانت قد شهدت زيادات كبيرة في الأشهر السابقة، وهو ما وصفه ب"الأمر المطمئن". وشدد على" أهمية مواصلة الرقابة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول، ولا سيما مع اقتراب فترة الأعياد، لضمان ضبط الأسعار وحماية المستهلك"، مؤكداً أن "اللجنة تقوم بدورها الرقابي استجابة لمطالب المواطنين وحرصاً على مصالحهم".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
أخبار دولية
الاقتصاد
تحديث
قانون
تنظيم
الوساطة
الضمان
التالي
وزارة الاقتصاد أطلقت نظامًا رقميًا جديدًا لتسجيل الملكية الفكرية دعمًا للشركات والمبتكرين
لجنة المال أقرت موازنات هيئات ومؤسسات عامة وطالبت بكشف مفصل عن أنفاقها وأعمالها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-11-16
فرعية اللجان المشتركة تقرر تنظيم مهنة الكيميائيين قبل درس مشروع قانون إنشاء نقابة إلزامية لهم
أخبار لبنان
2026-11-16
فرعية اللجان المشتركة تقرر تنظيم مهنة الكيميائيين قبل درس مشروع قانون إنشاء نقابة إلزامية لهم
0
أخبار لبنان
2026-11-12
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: إعادة هيكلة القطاع العام تسبق التوظيف
أخبار لبنان
2026-11-12
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: إعادة هيكلة القطاع العام تسبق التوظيف
0
اقتصاد
2026-11-11
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: إعادة هيكلة القطاع العام تسبق التوظيف ونستنكر تجاوزات جهاز الإستقصاء في دير القمر
اقتصاد
2026-11-11
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: إعادة هيكلة القطاع العام تسبق التوظيف ونستنكر تجاوزات جهاز الإستقصاء في دير القمر
0
أخبار لبنان
2026-10-07
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: توافق على نقاط أساسية في قانون وسطاء التأمين ونسعى إلى صيغة مقبولة من الجميع
أخبار لبنان
2026-10-07
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: توافق على نقاط أساسية في قانون وسطاء التأمين ونسعى إلى صيغة مقبولة من الجميع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إضراب المصارف بدأ… والحلّ بانتظار تجاوب المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إضراب المصارف بدأ… والحلّ بانتظار تجاوب المالية
0
اقتصاد
11:04
وزارة الاقتصاد أطلقت نظامًا رقميًا جديدًا لتسجيل الملكية الفكرية دعمًا للشركات والمبتكرين
اقتصاد
11:04
وزارة الاقتصاد أطلقت نظامًا رقميًا جديدًا لتسجيل الملكية الفكرية دعمًا للشركات والمبتكرين
0
اقتصاد
07:25
لجنة المال أقرت موازنات هيئات ومؤسسات عامة وطالبت بكشف مفصل عن أنفاقها وأعمالها
اقتصاد
07:25
لجنة المال أقرت موازنات هيئات ومؤسسات عامة وطالبت بكشف مفصل عن أنفاقها وأعمالها
0
اقتصاد
00:45
انخفاض أسعار الذهب
اقتصاد
00:45
انخفاض أسعار الذهب
آخر الأخبار
d-none hideMe
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد نحو عشرين عاما... البابا يعود الى بيته الثاني وأماكن منسية
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الشارع ليس ملكًا للفاليه
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إضراب المصارف بدأ… والحلّ بانتظار تجاوب المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
هل سينسحب حزب الله من جرف الصخر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
صيد ثمين لوزارة المال بـ٨٣ مليون دولار فمن تكون الضحية؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-11-10
روبيو: مهمة اليونيفيل تقترب من نهايتها وبالتالي يمكن أن تحلّ محلّها جهة أخرى تتولّى هذا الدور ولا تزال التفاصيل قيد البحث ولا أستطيع في الوقت الراهن تقديم المزيد من المعلومات
خبر عاجل
2026-11-10
روبيو: مهمة اليونيفيل تقترب من نهايتها وبالتالي يمكن أن تحلّ محلّها جهة أخرى تتولّى هذا الدور ولا تزال التفاصيل قيد البحث ولا أستطيع في الوقت الراهن تقديم المزيد من المعلومات
0
أخبار دولية
2026-05-06
أ.ف.ب عن محامية: محكمة إسرائيلية تثبّت في الاستئناف تمديد احتجاز ناشطي "أسطول الصمود"
أخبار دولية
2026-05-06
أ.ف.ب عن محامية: محكمة إسرائيلية تثبّت في الاستئناف تمديد احتجاز ناشطي "أسطول الصمود"
0
صحة وتغذية
2026-06-28
دراسة صادمة: السجائر الإلكترونية قد تهدد بصرك أكثر مما تتوقع!
صحة وتغذية
2026-06-28
دراسة صادمة: السجائر الإلكترونية قد تهدد بصرك أكثر مما تتوقع!
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-23
رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-23
رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد نحو عشرين عاما... البابا يعود الى بيته الثاني وأماكن منسية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد نحو عشرين عاما... البابا يعود الى بيته الثاني وأماكن منسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الشارع ليس ملكًا للفاليه
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الشارع ليس ملكًا للفاليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إضراب المصارف بدأ… والحلّ بانتظار تجاوب المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إضراب المصارف بدأ… والحلّ بانتظار تجاوب المالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
هل سينسحب حزب الله من جرف الصخر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
هل سينسحب حزب الله من جرف الصخر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
صيد ثمين لوزارة المال بـ٨٣ مليون دولار فمن تكون الضحية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
صيد ثمين لوزارة المال بـ٨٣ مليون دولار فمن تكون الضحية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
جولة وزارية في مصانع الضاحية لبحث أضرار الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
جولة وزارية في مصانع الضاحية لبحث أضرار الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
براد كوبر في تل أبيب... مباحثات عسكرية على وقع ضغوط نتنياهو لضرب إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:21
براد كوبر في تل أبيب... مباحثات عسكرية على وقع ضغوط نتنياهو لضرب إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بين الدبلوماسية والتصعيد... العالم يترقب نتائج قمة شنجن
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بين الدبلوماسية والتصعيد... العالم يترقب نتائج قمة شنجن
0
تقارير نشرة الاخبار
12:58
ساعة واحدة أمام ترامب وبوتين وشي... هل تكفي لحسم الملفات الشائكة؟
تقارير نشرة الاخبار
12:58
ساعة واحدة أمام ترامب وبوتين وشي... هل تكفي لحسم الملفات الشائكة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
00:45
انخفاض أسعار الذهب
اقتصاد
00:45
انخفاض أسعار الذهب
2
أخبار لبنان
06:52
قبلان لعون: الحلّ بباب الرئيس بري ورفض تسليم السلاح الذي حرّر لبنان
أخبار لبنان
06:52
قبلان لعون: الحلّ بباب الرئيس بري ورفض تسليم السلاح الذي حرّر لبنان
3
أمن وقضاء
08:30
"انتبهوا"... قوى الأمن تجدّد تحذيرها من رسائل مخالفت السير الإحتيالية
أمن وقضاء
08:30
"انتبهوا"... قوى الأمن تجدّد تحذيرها من رسائل مخالفت السير الإحتيالية
4
أخبار لبنان
15:41
الجميل: اعقد جلسات دورية مع جعجع ولا قدرة لدى حزب الله للتفاوض مع الحكومة
أخبار لبنان
15:41
الجميل: اعقد جلسات دورية مع جعجع ولا قدرة لدى حزب الله للتفاوض مع الحكومة
5
أخبار لبنان
03:14
إسرائيل تعلن تدمير مسار تحت الأرض لحزب الله في منطقة جبل الروس جنوب لبنان
أخبار لبنان
03:14
إسرائيل تعلن تدمير مسار تحت الأرض لحزب الله في منطقة جبل الروس جنوب لبنان
6
فنّ
04:29
"بكبسة… بتخرُب بيتك": ملكة جمال لبنان بيرلا حرب وقوى الأمن الداخلي في حملة توعوية (فيديو)
فنّ
04:29
"بكبسة… بتخرُب بيتك": ملكة جمال لبنان بيرلا حرب وقوى الأمن الداخلي في حملة توعوية (فيديو)
7
أمن وقضاء
09:10
سرقة هاتف بطريقة احتيالية داخل مستشفى سيّدة لبنان – جونية... وقوى الأمن تعمّم صورة المشتبه فيه
أمن وقضاء
09:10
سرقة هاتف بطريقة احتيالية داخل مستشفى سيّدة لبنان – جونية... وقوى الأمن تعمّم صورة المشتبه فيه
8
حال الطقس
02:53
هذه تفاصيل الطقس...
حال الطقس
02:53
هذه تفاصيل الطقس...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More